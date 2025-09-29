Todos quedaron sorprendidos con la nominación de Jaime Vargas, arquero de Deportes Recoleta de la Primera B, a La Roja para el amistoso contra Perú en octubre.

El joven de 20 años venía siendo seguido por el equipo de Nicolás Córdova, que para esta fecha FIFA decidió darle una oportunidad. En diálogo con Los Tenores de la Tarde, el guardameta abordó esta sorpresiva convocatoria.

“Muy feliz por la citación; era muy ansiada. Un sueño que hoy tuve la suerte de saber que iba a poder cumplir”, señaló de entrada el oriundo de San Vicente de Tagua Tagua.

“El primero que me avisó fue el gerente deportivo del club, que me envió la carta. Lo compartí primero con mi familia y aproveché de disfrutarlo con mi grupo cercano antes de que se enteraran todos los demás”, afirmó sobre cómo se enteró de la nominación.

Eso sí, recordó que no es la primera vez que entrena con la selección: “Estuve en un par de microciclos con Eduardo Berizzo antes de los Juegos Panamericanos. Aproveché esa experiencia, quizás lo pude haber hecho mejor, pero me llevo lo mejor del aprendizaje”, indicó.

De la Primera B a La Roja sin escalas

“Creo que en la Primera B situaciones como la que me ocurrió a mí son difíciles que pasen, pero uno siempre tiene que estar preparado. Si bien no lo esperaba como tal, trabajo siempre a tope para estar listo”, mencionó sobre la oportunidad pese a estar en la categoría de plata del fútbol chileno.

“Voy a tener la oportunidad de compartir con grandes jugadores. Tengo que saber aprovecharlo y creo que cuando me toque la oportunidad de jugar en otro equipo, aprovechar esta experiencia de compartir con jugadores de categorías superiores a la mía”, concluyó Vargas.