New York Knicks hace historia y vuelve a una final de NBA luego de 27 años de ausencia / Twitter @NBA

New York se consagró este lunes campeón de la Conferencia Este tras propinarle una paliza 130-93 a domicilio sobre Cleveland Cavaliers, para barrer su segunda serie en línea.

Los Knicks llevan 11 triunfos seguidos y llegan a la final de la NBA por primera vez desde 1999. Tienen dos títulos (1970 y 1973) y ahora van por el tercero.

El dominicano Karl Anthony Towns se anotó un doble-doble de 19 puntos y 14 rebotes. OG Anunoby otros 17 puntos (con 7 rebotes y 4 asistencias), Ladry Shamet aportó 16, mientras Mikal Bridges y la estrella del equipo, Jalen Brunson, con 15 cada uno.

No son grandes números, pero como se resolvió temprano, ninguno jugó más de 30 minutos, con Brunson recibiendo el premio Larry Bird al MVP (Jugador Más Valioso) de la final.

FOR THE FIRST TIME SINCE 1999, THE NEW YORK KNICKS ARE HEADED TO THE NBA FINALS 🚨



4-0 SERIES WIN OVER CLEVELAND.



11 STRAIGHT POSTSEASON VICTORIES. pic.twitter.com/g4vChSY0xc — NBA (@NBA) May 26, 2026

Los Cavs se despidieron barridos en casa, con 31 puntos de su jugador franquicia Donovan Mitchell (5/9 en triples) y 15 del poste Evan Mobley. James Harden, que llegó como gran refuerzo en febrero, apenas anotó 12 puntos (0/6 en triples y sólo 2 canastas de campo en todo el juego).

Ahora, Nueva York espera por el campeón del Oeste, que definen Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs. Están 2 a 2. Juegan este martes en Oklahoma City y el jueves en San Antonio. Si es necesario un séptimo juego, será el sábado en OKC. Y la final de la liga arranca el 3 de junio.

KAT & THE KNICKS PUNCH THEIR TICKET TO THE NBA FINALS FOR THE FIRST TIME SINCE 1999!



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Cabe recordar también que los Knicks ya ganaron este año la NBA Cup y en la final venció a los Spurs, uno de sus potenciales rivales por el anillo de campeón.