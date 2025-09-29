“Habrá que tener mucha paciencia”: la advertencia de Córdova a La Roja Sub 20 para el choque con Japón / Buda Mendes - FIFA

La selección chilena tuvo este lunes su última jornada de entrenamientos, en las canchas de la Escuela de Carabineros Carlos Ibáñez del Campo, de cara a su segundo partido en el Mundial Sub 20, ante Japón.

Al respecto, el entrenador nacional resaltó la importancia que tiene para este equipo sacar lecciones del sufrido debut ante Nueva Zelanda.

“Hemos tratado de mostrarle a los jugadores lo que puede llegar a pasar, pero hay cosas que se tienen que vivir. Lamentablemente, pocos jugadores tienen vivencias a este nivel. Si el otro día hubiéramos estado más tranquilo, hubiéramos hecho un mejor partido, aun cuando hicimos un correcto partido ante un elenco que vino a hacer su partido. Esperemos estar en mejores condiciones en la toma de decisión final”; dijo, apuntando a lo duro que será el elenco nipón.

“Es un rival súper complejo, súper dinámico, que pelea por hacerse con la posesión del balón y atacar rápidamente. Vamos a tener que estar con la línea muy corta, deberíamos atacar la profundidad. Habrá que tener mucha paciencia, cubren bien los espacios. Va a ser un partido muy difícil”, comentó Nicolás Córdova, planteando que, a este nivel, no existen los favoritismos absolutos.

“Nadie se regala y sale a presionar cualquier pelota, hay que esperar el momento justo para saltar a presionar porque todas las selecciones tienen buen pie y hay un estudio super detallado, hay que tener muchos planes dentro de un mismo partido. Somos conscientes que hay que trabajar mucho y que los rivales nos van a exigir. Va a depender de los jugadores hasta donde podamos competir”, comentó el también DT de la adulta, que no se complicó con el hecho de compatibilizar, en pleno Mundial Sub 20, el trabajo con los mayores y la Sub 17, que también irá a una cita planetaria.

“Es súper fácil hacer un microciclo y saber lo que entrena cada categoría. El trabajo va a ser súper profesional, como ha sido las otras veces”, cerró Nicolás Córdova.