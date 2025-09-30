;

VIDEOS. Primera gran polémica del Mundial Sub 20: Ucrania empata con Panamá gracias a un controversial penal repetido

El juez peruano Kevin Ortega fue el protagonista de la tarde en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Este martes, Ucrania y Panamá dieron inicio a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile con un batallado empate.

El partido jugado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, estuvo marcado por una polémica arbitral en contra del conjunto centroamericano.

Apenas comenzado el encuentro, el juez Kevin Ortega cobró un penal a favor de los europeos que, en primera instancia, fue contenido por el arquero Cecilio Burgess, pero que el árbitro obligó a repetir.

Tras un llamado desde la cabina del videoarbitraje, se determinó que el guardameta panameño no tenía al menos un pie sobre la línea de meta, algo que no se apreciaba con claridad en las imágenes de televisión. Finalmente, Hennadiy Synchuk, a los 6 minutos, se tomó revancha y abrió la cuenta.

Eso sí, los representantes de la Concacaf no tardaron en igualar el marcador a los 35 minutos gracias a un cabezazo de Gustavo Herrera, quien anticipó a todos en el área tras un centro desde la derecha para poner el 1-1 definitivo.

Con la igualdad en Valparaíso, Ucrania quedó como líder del Grupo B con 4 puntos, mientras que Panamá sumó su primera unidad y alcanzó la tercera posición.

