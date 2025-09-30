Este martes, Ucrania y Panamá dieron inicio a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile con un batallado empate.

El partido jugado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, estuvo marcado por una polémica arbitral en contra del conjunto centroamericano.

Apenas comenzado el encuentro, el juez Kevin Ortega cobró un penal a favor de los europeos que, en primera instancia, fue contenido por el arquero Cecilio Burgess, pero que el árbitro obligó a repetir.

Tras un llamado desde la cabina del videoarbitraje, se determinó que el guardameta panameño no tenía al menos un pie sobre la línea de meta, algo que no se apreciaba con claridad en las imágenes de televisión. Finalmente, Hennadiy Synchuk, a los 6 minutos, se tomó revancha y abrió la cuenta.

¿QUÉ PASÓ ACÁ? 👀



📺 El arquero Cecilio Burgess le atajó el penal a Pyshchur, pero tras la revisión del VAR, el arbitro Kevin Ortega decidió repetir el tiro desde los 12 pasos.



⚽ Hannadii Synchuk lo cambió por gol y puso en ventaja a Ucrania en el #MundialSub20EnDSPORTS. pic.twitter.com/sQklcQGSib — DSPORTS (@DSports) September 30, 2025

Eso sí, los representantes de la Concacaf no tardaron en igualar el marcador a los 35 minutos gracias a un cabezazo de Gustavo Herrera, quien anticipó a todos en el área tras un centro desde la derecha para poner el 1-1 definitivo.

¡GOOL DE PANAMÁ!



Gustavo Herrera cabeceó de pique al piso tras un gran centro de Kevin Walder para igualar el encuentro 1-1 ante Ucrania.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/KcQ5LrCvXF — DSPORTS (@DSports) September 30, 2025

Con la igualdad en Valparaíso, Ucrania quedó como líder del Grupo B con 4 puntos, mientras que Panamá sumó su primera unidad y alcanzó la tercera posición.