El cierre de la sede de divisiones inferiores de Cobreloa en Santiago es un golpe fuerte para los más de 200 niños que se quedarán sin club para completar su formación futbolística.

La clausura por parte de los “Zorros del Desierto” se debe a la decisión de llevar a todos sus cadetes a Calama, lo que deja a los jóvenes de la Región Metropolitana en el aire.

Los apoderados de los niños ya conversaron con la ANFP, donde les confirmaron que Cobreloa está en su derecho de cerrar la sede si así lo desea. Ante esto, ahora buscan ser escuchados de otra forma.

ADN Deportes tuvo acceso a la organización de los miembros de la sede santiaguina del fútbol joven de los “loínos” para convocar a una manifestación frente a la sede del ente rector del fútbol chileno en Quilín.

La marcha está fijada para este miércoles 1 de octubre, a las 10 de la mañana, y el llamado es a participar junto a cadetes, apoderados, familias e hinchas en Peñalolén.