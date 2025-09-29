;

AUDIO. El crack estadounidense que debutó con hat-trick en el Mundial Sub 20 y pudo haber jugado para Chile

El jugador es nieto de Atilio Cremaschi, histórico de la Unión Española y mundialista con La Roja en 1950.

Javier Catalán

Benjamín Cremaschi, figura de Estados Unidos en el Mundial Sub 20

Estados Unidos arrancó el Mundial Sub 20 arrasando 9-1 a una débil Nueva Caledonia, donde la gran figura norteamericana fue un futbolista que pudo haber representado a La Roja por un vínculo familiar.

Benjamín Cremaschi, jugador argentino-estadounidense formado en el Inter Miami y actualmente cedido al Parma de la Serie A, anotó un hat-trick y repartió dos asistencias ante los oceánicos, consagrándose como una de las figuras de la primera jornada de la fase de grupos.

Estamos contentos por la victoria, siempre es bueno arrancar los torneos de esta manera. Sabemos que ahora tenemos dos rivales fuertes y de muy buen nivel. Nosotros venimos a ganar el Mundial”, dijo en zona mixta tras el encuentro.

Nieto de un mundialista con Chile en 1950

El volante, que fuera compañero de Lionel Messi, pudo haber sido convocado por Chile si así lo hubiese querido, puesto que es nieto de Atilio Cremaschi, histórico futbolista de Unión Española y de la selección chilena en las décadas del 40 y 50.

Atilio consiguió dos Campeonatos Nacionales con los “hispanos” y otros dos con Colo Colo, además de una Copa Chile. Con La Roja, jugó 37 partidos e incluso disputó la Copa del Mundo de 1950, donde anotó dos goles ante Estados Unidos.

