La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos que dejan mucho para analizar.

Seguimos disputando la primera fecha del torneo, donde Estados Unidos se enfrentó a Nueva Caledonia en el Estadio El teniente en el marco del Grupo E.

Respondiendo al favoritismo previo y siguiendo la lógica, USA no tuvo problemas para quedarse con la victoria y arrancar de la mejor forma posible.

Los dirigidos por Marko Mitrović se impusieron por 9-1 a los neocaledonios, asegurando el encuentro desde temprano y pudiendo extenderlo en diferentes momentos.

La apertura de la cuenta llegó muy temprano, a los 2 minutos en los pies de Benjamin Cremaschi, quien pudo definir en la entrada del área chica tras un centro preciso Zavier Gozo por izquierda.

Un par de minutos después, a los 4, cayó el segundo para los norteamericanos, repitiendo la fórmula con Gozo centrando y Cremaschi definiendo bajo el arco.

Pocos instantes después, a los 7′, Niko Tsakiris metió un certero cabezazo que dejó sin opciones al portero rival. Esta vez, Benjamin se vistió como asistidor centrando por derecha y dentro del área.

A los 28 minutos, EE. UU. amplió la diferencia gracias a un gran cabezazo de Frankie Westfield tras un tiro de esquina cobrado por Brooklyn Raines.

El 5-0 llegó a los 35′. El encargado esta vez fue Nolan Norris, quien definió con un toque sutil y poco espacio en el área chica. La asistencia fue de Tsakiris tras una buena jugada por la banda derecha.

El 6-0 cayó un par de minutos después, a los 37, en los pies de Benjamin Cremaschi, quien logró el triplete pudiendo definir a la altura del punto penal tras una serie de rebotes luego de un tiro de esquina.

Antes del descanso, a los 44′, Norris marcó el séptimo al conectar un pase atrás de Cremaschi dentro del área y una floja marca.

Ya en la segunda mitad, a los 68 minutos, Taha Habroune anotó el octavo, definiendo solo en medio del área tras un nuevo centro. Esta vez de Westfield.

Un par de minutos después llegó una reacción de los oceánicos. A los 70′ llegó el descuento por obra de Antoine Simane, quien aprovechó un error del portero en la salida. Quedándose con el balón en el área y rematando sin presión.

A los 73′, Cole Campbell amplió la ventaja con un ajustado zurdazo al primer palo luego de entrar al área desde la derecha.

De esta manera, Estados Unidos queda como líder del Grupo E del Mundial Sub 20, con 3 puntos, igual que Francia, pero mucha mejor diferencia de goles. Por su parte, Nueva Caledonia queda colista sin unidades.