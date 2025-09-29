VIDEO. Colombia debuta con un trabajado triunfo ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20
Con gol de Óscar Perea en el segundo tiempo, la selección cafetera ganó por la mínima y logró sumar sus primeros tres puntos en el Grupo F disputado en Talca.
La Selección Sub-20 de Colombia venció 1-0 a su similar de Arabia Saudita en su estreno por el Grupo F del Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025, en duelo jugado en el Estadio Fiscal de Talca.
El único tanto llegó a los 64 minutos, cuando Óscar Perea definió tras un centro generado por la presión de Jordan Barrera.
Pese a dominar la posesión, el cuadro cafetero había mostrado dificultades ofensivas hasta la anotación.
Con este resultado, Colombia suma tres puntos y comparte el liderato del grupo con Noruega.
Su próximo desafío será ante los nórdicos el jueves 2 de octubre, nuevamente en Talca, desde las 15:00 horas.