“Estar en La Roja Sub 20 es un privilegio para mí... Han sido meses de trabajo duro y sobre todo de adaptación”

“He trabajado mucho para llegar hasta aquí”, declaró el seleccionado chileno Willy Chatiliez, quien fue incluido en la nómina final de Nicolás Córdova para jugar el Mundial Sub 20.

Bastián Lizama

Carlos Parra | Comunicaciones FFCH

Carlos Parra | Comunicaciones FFCH

Nicolás Córdova dio a conocer, durante la tarde de este jueves 18 de septiembre, la nómina de 21 jugadores que disputarán el Mundial Sub 20 que se desarrollará en Chile desde el 27 de septiembre al 19 de octubre de este 2025.

Al margen de las sorpresivas ausencias de Iván Román y Damián Pizarro, uno de los futbolistas que sí fue considerado por el estratega nacional fue Willy Chatiliez, delantero de madre chilena y padre francés que milita en el Huesca de España.

Tras anunciarse el listado final de Córdova, el extremo de 20 años conversó con canales oficiales de La Roja y valoró la oportunidad de defender al país en la Copa del Mundo juvenil. “Estar en esta selección es un privilegio para mí. He trabajado mucho para llegar hasta aquí”, comenzó declarando.

“Desde los primeros meses me sentí muy bien acogido con el equipo, con los entrenadores. Sentí que había una muy buena conexión y un muy buen ambiente que para mí es importante para rendir en la cancha”, agregó.

En esa línea, Chatiliez abordó la preparación de La Roja Sub 20 para el Mundial y reconoció que “han sido 11 meses de trabajo duro y sobre todo de adaptación. Es verdad que al principio me costaba un poco más entender los conceptos que me decían, pero creo que me estoy adaptando de muy buena manera”.

Además, destacó que “hemos tenido la suerte de jugar contra rivales mundialistas que nos vamos a encontrar o que pueden estar en otros grupos, como puede ser Corea del Sur o Japón".

“También hemos podido jugar con Nueva Zelanda que nos va a tocar el grupo, así que han sido buenos rivales para medirnos. Al equipo lo he visto, lo he sentido bien. Corea es uno de los rivales que más nos ha costado porque saben jugar desde atrás, saben lo que quieren hacer, nosotros nos hemos defendido muy bien y hemos sacado esa victoria también importante", añadió sobre el amistoso del pasado 14 de septiembre.

Cabe recordar que La Roja integrará el Grupo A del Mundial Sub 20 junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. El debut del combinado nacional será contra el conjunto neozelandés el sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

