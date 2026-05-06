Solo uno de los cinco detenidos en Temucuicui queda en prisión preventiva tras operativo masivo

Tras el masivo operativo policial realizado este miércoles en la comunidad de Temucuicui, en la Región de La Araucanía, el Juzgado de Garantía de Collipulli resolvió dejar bajo la medida cautelar de prisión preventiva a solo uno de los cinco detenidos.

A pesar del despliegue que involucró a Carabineros, la Fiscalía y apoyo militar, el tribunal consideró que únicamente uno de los imputados cumplía con los estándares legales para quedar privado de libertad durante la investigación.

El detalle de las formalizaciones

La Fiscalía de La Araucanía especificó los cargos que diferenciaron el destino procesal de los aprehendidos:

Prisión Preventiva: El único sujeto que quedó en la cárcel fue formalizado por los delitos de robo con intimidación reiterado, incendio y disparos injustificados .

El único sujeto que quedó en la cárcel fue formalizado por los delitos de . Medidas Cautelares Menores: Los otros cuatro detenidos quedaron sujetos a medidas de menor intensidad, destacando el arresto domiciliario nocturno. Estos enfrentaron cargos por receptación de vehículo motorizado reiterado y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

La resolución del tribunal llega horas después de que diversas autoridades celebraran el operativo como un paso clave para “recuperar el control” en la zona, abriendo ahora el debate sobre la intensidad de las medidas cautelares otorgadas para la mayoría de los involucrados.