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BTS sorprendió a miles de fans en México con saludo junto a la presidenta del país

La banda fue recibida por cerca de 50 mil fanáticos en la plaza Zócalo de Ciudad de México.

Nicolás Lara Córdova

BTS sorprendió a miles de fans en México con saludo junto a la presidenta del país

BTS sorprendió a miles de fans en México con saludo junto a la presidenta del país / ObturadorMX

Este miércoles, el grupo surcoreano de K-pop BTS comenzó su gira por México y sorprendió a los fanáticos del país con una inesperada aparición en el Zócalo de Ciudad de México.

La banda, integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional.

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“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, expresó la mandataria a través de X.

Posteriormente, BTS salió junto a Sheinbaum a uno de los balcones del Palacio Nacional para saludar a los fanáticos que llegaron hasta el lugar para ver a la banda surcoreana.

Según informó Infobae, cerca de 50 mil personas llegaron hasta el Zócalo para ser parte del encuentro.

Ahora, la banda surcoreana se presentará este jueves 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros, en lo que será la primera de sus tres fechas en México.

Además, el próximo 14, 16 y 17 de octubre, BTS se presentará en el Estadio Nacional de Chile, marcando así su regreso al país.

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