BTS sorprendió a miles de fans en México con saludo junto a la presidenta del país
La banda fue recibida por cerca de 50 mil fanáticos en la plaza Zócalo de Ciudad de México.
Este miércoles, el grupo surcoreano de K-pop BTS comenzó su gira por México y sorprendió a los fanáticos del país con una inesperada aparición en el Zócalo de Ciudad de México.
La banda, integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional.
Revisa también:
“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, expresó la mandataria a través de X.
Posteriormente, BTS salió junto a Sheinbaum a uno de los balcones del Palacio Nacional para saludar a los fanáticos que llegaron hasta el lugar para ver a la banda surcoreana.
Según informó Infobae, cerca de 50 mil personas llegaron hasta el Zócalo para ser parte del encuentro.
Ahora, la banda surcoreana se presentará este jueves 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros, en lo que será la primera de sus tres fechas en México.
Además, el próximo 14, 16 y 17 de octubre, BTS se presentará en el Estadio Nacional de Chile, marcando así su regreso al país.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.