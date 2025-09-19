Fabián Hormazábal, lateral de Universidad de Chile, analizó el empate sin goles ante Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y anticipó el cruce de vuelta, lamentando no poder jugar con hinchas la próxima semana en Coquimbo.

“Fue un partido muy difícil. Sabíamos que iba a ser un partido así, muy complicado con su gente y en su cancha. Conseguimos un empate que a la larga, por como se dio el partido con un hombre de más, nos quedamos con gusto a poco", declaró el zaguero en zona mixta.

En esa línea, lamentó que “por ahí pudimos haber hecho un gol, pero la llave queda abierta. Ahora nos toca a nosotros de local, sin nuestra gente y en otra cancha, pero es lo que nos toca y vamos a ir a afrontarlo de la mejor manera para quedarnos con la llave”.

Respecto a la sanción de Conmebol que pesa sobre los hinchas de la U, Hormazábal sostuvo que “sabemos que siempre vamos a tener el apoyo de nuestra gente, sea donde sea. Esta vez no nos van a poder apoyar en el estadio, pero sabemos que contamos con ellos y el apoyo en Chile".

El lateral de 29 años también desdramatizó los hechos que ocurrieron en el hotel de concentración de los azules antes del partido, donde barritas de Alianza Lima hostigaron al plantel lanzando fuegos artificiales. “Es parte del folclore. Como pasó en Argentina, pasó acá. Es parte de...”, afirmó.

Además, abordó la falta de gol que ha complicado al equipo de Gustavo Álvarez y no escondió su ilusión por seguir avanzando en la Copa Sudamericana. “Son cosas a trabajar y que vamos a ver esta semana. Tenemos una semana para trabajar el partido que vamos a tener de vuelta”, reconoció.

“Estamos ilusionados y también con el torneo. Matemáticamente todavía tenemos opciones y vamos a pelear hasta el último en el torneo y en la Copa”, cerró Fabián Hormazábal.