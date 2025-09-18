Sin una de sus estrellas: La Roja Sub 20 ya tiene nómina para el Mundial en Chile

La ilusión de ver a dos de los nombres más esperados en la Copa Mundial Sub 20 que arranca este 27 de septiembre en nuestro país se apagó este jueves.

El técnico Nicolás Córdova oficializó la lista definitiva de 21 jugadores y en ella no figuran ni el defensor Iván Román ni el delantero Damián Pizarro.

El estratega, que además dirige el área de selecciones juveniles de la ANFP, enfrentó una de las decisiones más complejas desde que asumió el proyecto.

Con un universo de 55 futbolistas preinscritos y solo 21 cupos disponibles, la balanza se inclinó hacia quienes ofrecen mayor polifuncionalidad dentro del campo.

El caso Román

La ausencia de Iván Román, central del Atlético Mineiro, era una de las grandes incógnitas. El jugador arrastraba una suspensión de tres partidos por la expulsión sufrida frente a Brasil en el Sudamericano, lo que lo marginaba de toda la fase de grupos.

A ello se sumó la negativa del club brasileño a liberarlo para el torneo. Según medios brasileños, Jorge Sampaoli tuvo que ver en la decisión. El DT de Atlético Mineiro, club donde milita Román, necesita jugadores en defensa, donde la situación del Galo no es la mejor.

Atlético não liberou o zagueiro Iván Román pra disputar o Mundial Sub-20 pelo Chile. O jovem vai seguir em BH, à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Lembrando que a situação defensiva do Galo não é das melhores.... setor não tem muitas peças disponíveis | @otempo — Pedro Faria (@pedfaria) September 18, 2025

En agosto, Córdova había advertido lo delicado de la situación: “Sabemos que Iván es muy importante para la Sub 20, pero es complejo tomar una decisión cuando pierdes a un jugador por tres fechas”, señaló en aquel momento.

El caso Pizarro

La historia de Damián Pizarro también generó debate. El delantero, recientemente cedido al Le Havre tras un año sin brillo en Udinese, no estuvo presente en los amistosos contra Nueva Zelanda, justo el rival con el que Chile abrirá el Mundial.

El propio técnico fue crítico: “Estaba convocado y él prefirió privilegiar sus vacaciones antes que estar acá. No tengo muchos más comentarios que hacer”, dijo entonces. Esa ausencia terminó siendo determinante para dejarlo fuera de la cita planetaria.

Los elegidos de Córdova

ARQUEROS

Sebastián Mella – Huachipato

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

DEFENSAS

Ian Garguez – Palestino

Matías Pérez – Lecce (ITA)

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O’Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Milován Celis – Unión Española

MEDIOCAMPISTAS

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Agustín Arce – Deportes Limache

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Mario Sandoval – Audax Italiano

Flavio Moya – Universidad de Chile

DELANTEROS