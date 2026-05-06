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VIDEO. “Colo Colo fue mi casa. En algún momento voy a volver; el 2025 me dejó una espina y quiero irme bien”

Alan Saldivia regresó a Chile vistiendo la camiseta de Vasco da Gama y dejó claro que no olvida su paso por Colo Colo.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIA UNO

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIA UNO / Hans Scott

Este miércoles, Alan Saldivia regresó a Chile luego de dejar Colo Colo a inicios de este 2026. Lo hizo vistiendo la camiseta de Vasco da Gama para enfrentar a Audax Italiano por Copa Sudamericana, en un duelo que terminó con triunfo para los brasileños.

A pesar de protagonizar una desafortunada jugada, anotando un autogol tras una confusión con su portero, el defensor completó un correcto encuentro y además portó la jineta de capitán.

Tras el partido, el zaguero uruguayo conversó con los medios en zona mixta y se refirió a Colo Colo, asegurando que espera volver al club en algún momento de su carrera.

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“Es lindo venir a Chile, me encanta. A mí me encanta Colo Colo, fue mi casa, el primer club donde jugué profesionalmente. Colo Colo es muy importante en mi vida”, señaló el central de 24 años.

Quiero volver a Colo Colo, en algún momento voy a volver. Si se da más adelante, regresaré porque el 2025 me dejó una espina y quiero recuperarme e irme bien de Colo Colo”, cerró Saldivia.

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