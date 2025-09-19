Gustavo Álvarez proyecta el futuro de la U en Copa Sudamericana tras el empate en Lima: “El nivel de algunos jugadores necesita una evolución” / ERNESTO BENAVIDES

El entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, analizó en conferencia de prensa el empate con Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“El trámite del partido estuvo siempre controlado. Por momentos dominamos y por momentos fue parejo, pero con pocas llegadas a los arcos. Erramos el último pase o fuimos imprecisos en el centro. Alianza no pudo llegar tampoco con gente al área, salvo en balones detenidos”, explicó, desestimando que la expulsión de Carlos Zambrano los condicionara para ganar sí o sí.

“Ellos tenían un hombre menos, pero seguían defendiendo igual. Buscamos refresco en características (...) El rival tenía uno menos para atacar pero no para defender. Espero ganar la próxima semana y que este empate haya servido”, recalcó, planteando que hay elementos por mejorar.

“Las imprecisiones siempre tienen un componente técnico y otro emocional. Esto se soluciona dándole tranquilidad a los jugadores. Hay varias cosas para mejorar para que no se repitan el partido de la semana que viene”, comentó Gustavo Álvarez, reparando en el futuro del equipo.

“El nivel de algunos jugadores necesita una evolución y yo soy el encargado. Tenemos buenos delanteros, pero que tienen que recuperar su mejor versión, y esa es mi responsabilidad”, aseguró el DT de la U de Chile, ya proyectando la revancha en Coquimbo, a puertas cerradas.

“Hoy jugamos ante un público que se hace sentir, no es fácil jugar aquí. Jugar a puertas cerradas es algo bastante desagradable, pero es lo que toca y nos tenemos que sobreponer a todo”, apuntó el argentino, defendiendo al equipo en torno a lo ambivalente de la temporada.

“Hay muchísimos más partidos buenos que malos de este equipo. Para conseguir los objetivos necesitamos un plantel más que 11 jugadores. El partido del equipo fue bueno y muy bueno, como el que jugamos hace cuatro días (la Supercopa)”, cerró Gustavo Álvarez.