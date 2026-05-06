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Fatiga visual digital: las claves para combatir el impacto del exceso de pantallas

Un nuevo estudio reveló que un alto porcentaje de adultos presenta síntomas tras largas sesiones de trabajo.

Nicolás Lara Córdova

Fatiga visual digital: las claves para combatir el impacto del exceso de pantallas

Fatiga visual digital: las claves para combatir el impacto del exceso de pantallas / Catherine Falls Commercial

El uso de pantallas se ha vuelto habitual en la rutina diaria, tanto para trabajar y estudiar como para actividades de entretención. Sin embargo, la exposición prolongada a dispositivos electrónicos también ha generado un aumento en los casos de fatiga visual digital.

Esta condición puede provocar síntomas como ojos secos, visión borrosa, dolores de cabeza y dificultades para mantener la concentración después de varias horas frente a computadores, celulares o tablets. De acuerdo con especialistas, estas molestias son cada vez más frecuentes en personas de distintas edades.

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Desde Clínica Oftalmológica Pasteur explican que, aunque la fatiga visual digital no suele ocasionar daños permanentes, sí puede afectar la calidad de vida y el rendimiento diario, especialmente en quienes pasan gran parte del día utilizando pantallas.

Recomendaciones para evitar la fatiga visual digital

La ubicación de la pantalla del computador juega un rol determinante. Los especialistas recomiendan que se debe ubicar ligeramente por debajo del nivel de los ojos y a una distancia de unos 50 centímetros.

A su vez la pausa juega un rol fundamental con la regla 20-20-20, es decir, cada 20 minutos mirar un punto a seis metros (20 pies) de distancia durante 20 segundos.

Finalmente, durante años la luz azul generó preocupación, actualmente no existe evidencia concluyente de que la emitida por pantallas cause daños permanentes en la vista. De todas formas, la exposición nocturna sí puede alterar el descanso al afectar la producción de melatonina.

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