;

El motivo que explica la ausencia de Iván Román en el Mundial Sub 20

Jorge Sampaoli asoma como el responsable respecto a la situación del defensa nacional.

Carlos Madariaga

El motivo que explica la ausencia de Iván Román en el Mundial Sub 20

El motivo que explica la ausencia de Iván Román en el Mundial Sub 20 / Sports Press Photo

En plena celebración de Fiestas Patrias, la Federación de Fútbol de Chile oficializó el listado de jugadores con que La Roja jugará el Mundial Sub 20 en suelo nacional.

Una de las principales novedades en torno a la nómina estuvo en la ausencia de Iván Román.

Revisa también:

ADN

La inclusión o no del capitán del elenco nacional en el Sudamericano Sub 20 generó debate hasta último momento para el DT Nicolás Córdova.

Esto porque el jugador formado en Palestino tenía que purgar tres partidos en el Mundial Sub 20 tras su expulsión en la última fecha del hexagonal final, ante Brasil.

Sin embargo, la ausencia de Iván Román no pasó por aquel factor, sino que en Brasil, el periodista Pedro Faría indicó que el DT del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, optó por no liberarlo, considerando que los equipos no tienen la obligación de facilitar a los jugadores.

“La situación defensiva del ”Galo" no es la de las mejores. Hay muy pocos jugadores disponibles", explicó el comunicador, justificando la necesidad de que el elenco de Belo Horizonte mantenga en su plantel al central nacional, una de las grandes bajas para Chile en el Mundial Sub 20.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad