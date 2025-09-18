El motivo que explica la ausencia de Iván Román en el Mundial Sub 20 / Sports Press Photo

En plena celebración de Fiestas Patrias, la Federación de Fútbol de Chile oficializó el listado de jugadores con que La Roja jugará el Mundial Sub 20 en suelo nacional.

Una de las principales novedades en torno a la nómina estuvo en la ausencia de Iván Román.

La inclusión o no del capitán del elenco nacional en el Sudamericano Sub 20 generó debate hasta último momento para el DT Nicolás Córdova.

Esto porque el jugador formado en Palestino tenía que purgar tres partidos en el Mundial Sub 20 tras su expulsión en la última fecha del hexagonal final, ante Brasil.

Sin embargo, la ausencia de Iván Román no pasó por aquel factor, sino que en Brasil, el periodista Pedro Faría indicó que el DT del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, optó por no liberarlo, considerando que los equipos no tienen la obligación de facilitar a los jugadores.

“La situación defensiva del ”Galo" no es la de las mejores. Hay muy pocos jugadores disponibles", explicó el comunicador, justificando la necesidad de que el elenco de Belo Horizonte mantenga en su plantel al central nacional, una de las grandes bajas para Chile en el Mundial Sub 20.