;

VIDEO. Acompañado por Michael Jackson: así terminó joven que bebió copa de 2,5 litros de terremoto en Calama

El registro se viralizó rápidamente por redes sociales.

Juan Castillo

Pedro Marín

Captura

Captura

Un positivo balance han tenido las fondas y ramadas en Chile, quienes han visto como miles de personas han asistido durante las Fiestas Patrias.

En ese sentido, un video se hizo viral en las últimas horas, el cual se masificó rápidamente en redes sociales.

Revisa también:

ADN

En el registro se puede ver cómo un joven intenta beber al seco una copa con 2,5 litros de terremoto en una fonda de Calama, en la región de Antofagasta.

Acompañado por un Michael Jackson local, el joven trató de tomarse toda la bebida tan tradicional de esta fecha, aunque sin éxito, terminando mareado y con dificultades para caminar.

-> Revisa el video que se hizo viral en estas Fiestas Patrias acá:

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad