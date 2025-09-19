Un positivo balance han tenido las fondas y ramadas en Chile, quienes han visto como miles de personas han asistido durante las Fiestas Patrias.

En ese sentido, un video se hizo viral en las últimas horas, el cual se masificó rápidamente en redes sociales.

En el registro se puede ver cómo un joven intenta beber al seco una copa con 2,5 litros de terremoto en una fonda de Calama, en la región de Antofagasta.

Acompañado por un Michael Jackson local, el joven trató de tomarse toda la bebida tan tradicional de esta fecha, aunque sin éxito, terminando mareado y con dificultades para caminar.

-> Revisa el video que se hizo viral en estas Fiestas Patrias acá: