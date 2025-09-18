;

“Con licencia médica pa’ tomar”: revisa los nombres más divertidos de las fondas para estas Fiestas Patrias 2025

Tal como en otros años, los chilenos sorprendieron con su creatividad al momento de elegir como bautizar a su negocio dieciochero.

Alejandro Basulto

“Con licencia médica pa’ tomar”: revisa los nombres más divertidos de las fondas para estas Fiestas Patrias 2025

“Con licencia médica pa’ tomar”: revisa los nombres más divertidos de las fondas para estas Fiestas Patrias 2025 / BASTIN CIFUENTES

En el inicio de las celebraciones por Fiestas Patrias 2025, las fondas a lo largo de Chile volvieron a destacarse no solo por la música, la gastronomía y el ambiente festivo, sino también por la originalidad de sus nombres.

Con más de 277 fondas y 167 fiestas costumbristas informadas por el Gobierno, la competencia por atraer asistentes ha potenciado la creatividad de los organizadores.

Revisa también:

ADN

En el tradicional Parque O’Higgins, en Santiago, varios títulos llamaron la atención. Entre los más comentados se encuentran “Las Tóxicas”, “La chancha con hipo”, “Viva Chile mierda” y “Al fondo hay sitio”, de acuerdo con lo informado por Contigo en la mañana.

La Región de Valparaíso también sumó ingenio con propuestas que recopiló el medio Soy Chile. Algunos nombres son: “Ramada Talentos Porteños”, “Agua que no has de beber… Jálale la palanca”, “Pasa maraca, pasa”, “Gran ramada ¿A cuánto el chico?”, “¿A cuánto el chico?”, y “El delicioso”.

En Viña del Mar, específicamente en el Sporting Club, el listado incluye alternativas igualmente pintorescas: “Toma sin culpa”, “Con licencia médica pa’ tomar”, “No soy de fierro”, “Fonda la oveja ebria de la familia”, “El quita penas de Santa Inés”, “La Miss Cheelaa” y “El encachao”.

Por su parte, Página 7 resaltó títulos como: “Donde Marcelo… agáchate y conócelo”, “Y la queso… la que soporte un terremoto”, “La picá del 11, pa’ que coma y chupe entonces”, “Piscolas a lo Karol 50/50” e “Intensamente curao”.

Finalmente, La Cuarta difundió nombres que no pasaron desapercibidos, como “Los chilenos ricos, p*co chico”, “La ramada N°1: Chupeta para vocé”, “Rosa Melano”, “Fonda Maser Pino-chef: un golpe de sabor”, “El delicioso”, “Las barbies con pituto”, “Cómete esta”, “Pituca con diucas”, “La Mortal Fondat” y “El tamaño sí importa: la terremoto y la piscola”.

