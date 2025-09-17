Gobierno llama a NO llevar mascotas a las fondas en Fiestas Patrias y advierte sobre los peligros / Pablo Ovalle Isasmendi

Con la llegada de las Fiestas Patrias, el gobierno alertó sobre los riesgos que enfrentan las mascotas durante celebraciones con mucho ruido, comida humana y multitudes.

Los perros y gatos se han convertido en parte de la familia, pero las fiestas pueden generarles estrés, ansiedad e incluso problemas de salud graves.

Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, y el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, entregaron recomendaciones para los tutores.

Entre las principales advertencias, destacaron:

No dar comida humana a las mascotas , como empanadas, choripanes, anticuchos, chocolate, alcohol, cebolla, ajo, uvas o palta.

, como empanadas, choripanes, anticuchos, chocolate, alcohol, cebolla, ajo, uvas o palta. Evitar llevarlos a fondas, ramadas o conciertos , donde el ruido y las aglomeraciones pueden generar ansiedad. En su lugar, dejar a los animales al cuidado de un familiar o amigo.

, donde el ruido y las aglomeraciones pueden generar ansiedad. En su lugar, dejar a los animales al cuidado de un familiar o amigo. Usar medios de seguridad al transportar mascotas , como arneses, correas o bolsos de transporte, y asegurarse de que siempre tengan identificación.

, como arneses, correas o bolsos de transporte, y asegurarse de que siempre tengan identificación. Protegerlos de ruidos fuertes y estrés, recordando que los fuegos artificiales están prohibidos.

Además, las autoridades advirtieron que nunca deben dejarse solas en el auto, y que, si se viaja, es importante asegurar la hidratación y alimentación de las mascotas durante todo el trayecto.

También recordaron la importancia de respetar los espacios públicos, recogiendo desechos y manteniendo a los animales controlados.