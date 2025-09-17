Gobierno llama a NO llevar mascotas a las fondas en Fiestas Patrias y advierte sobre los peligros
Evita estos errores comunes al cuidar a tus animales de compañía y asegura su bienestar.
Con la llegada de las Fiestas Patrias, el gobierno alertó sobre los riesgos que enfrentan las mascotas durante celebraciones con mucho ruido, comida humana y multitudes.
Los perros y gatos se han convertido en parte de la familia, pero las fiestas pueden generarles estrés, ansiedad e incluso problemas de salud graves.
Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, y el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, entregaron recomendaciones para los tutores.
Entre las principales advertencias, destacaron:
- No dar comida humana a las mascotas, como empanadas, choripanes, anticuchos, chocolate, alcohol, cebolla, ajo, uvas o palta.
- Evitar llevarlos a fondas, ramadas o conciertos, donde el ruido y las aglomeraciones pueden generar ansiedad. En su lugar, dejar a los animales al cuidado de un familiar o amigo.
- Usar medios de seguridad al transportar mascotas, como arneses, correas o bolsos de transporte, y asegurarse de que siempre tengan identificación.
- Protegerlos de ruidos fuertes y estrés, recordando que los fuegos artificiales están prohibidos.
Además, las autoridades advirtieron que nunca deben dejarse solas en el auto, y que, si se viaja, es importante asegurar la hidratación y alimentación de las mascotas durante todo el trayecto.
También recordaron la importancia de respetar los espacios públicos, recogiendo desechos y manteniendo a los animales controlados.