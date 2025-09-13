;

Fiestas Patrias 2025: las cinco fondas gratis en Santiago para celebrar el “18″

Desde el miércoles 17 de septiembre comenzarán a desarrollarse las actividades en distintas comunas del país.

Sebastián Escares

La próxima semana se vivirá una de las festividades preferida por los chilenos y chilenas: las Fiestas Patrias 2025.

En esta fecha muchos aprovecharán la instancia para celebrar, descansar, comer platos típicos y para asistir a las clásicas fondas.

Respecto a estas últimas, en la región Metropolitana hay algunas que serán con entrada gratuita para quienes asistan.

La guía de las fondas gratis en la región Metropolitana

En diversas comunas de la capital, habrán espacios ideales para compartir y acceder gratis. A continuación el listado:

  • Fonda Chilenera de San Joaquín: contará con dos eventos gratuitos. Este sábado 13 de septiembre se desarrollará entre las 15:00 y las 21:30 horas una actividad en donde habrán foodtrucks y música en vivo en la Plaza el Pinar. El 17 de septiembre desde las 15:00 a las 21:30 en el Parque La Castrina habrá una feria de emprendedores, música en vivo y comida típica.
  • Fiestas Patrias en Paine: entre el 17 y el 20 de septiembre desde las 11:00 a las 00:00 se desarrollarán las fondas con comida típica, música y brebajes en el Estadio Municipal de Paine.
  • Fiesta Criolla en La Florida: se desarrollará en el Gimnasio Municipal de La Florida entre el 19 y el 21 de septiembre con entrada liberada y sin reserva anticipada.
  • Fiestas Patrias en Maipú: entre el 17 y el 20 de septiembre se desarrollarán celebraciones en la Plaza de Maipú. En tanto, desde el 18 al 20 se desarrollará la Fiesta Costumbrista vista, en donde habrán diversas agrupaciones folclóricas.
  • Gran Fonda de Renca: se desarrollará entre el 18 y el 21 de septiembre desde las 12:00 a las 21:00 horas en el Parque Las Palmeras. Allí, se presentará Zúmbale Primo, la Sonora Palacios y Luis Lambis.

