;

Unión Española adelantará su próximo partido en el Campeonato Nacional 2025 para evitar problemas por un concierto

Según información de ADN Deportes, los hispanos cambiarán de fecha para utilizar su cancha contra Huachipato.

Carlos Madariaga

Unión Española adelantará su próximo partido en el Campeonato Nacional 2025 para evitar problemas por un concierto

Unión Española adelantará su próximo partido en el Campeonato Nacional 2025 para evitar problemas por un concierto / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El Campeonato Nacional 2025 reanudará su actividad formalmente a mediados de octubre, tras la disputa del Mundial Sub 20, al margen de algunos juegos pendientes que se desarrollarán en los próximos días.

En relación con aquella agenda, el medio partidario Independencia Hispana encendió las alertas respecto al próximo duelo de local de Unión Española.

Revisa también:

ADN

Todo porque el fin de semana en que tienen que recibir a Huachipato en el Santa Laura, el sábado 18 de octubre está agendado el concierto del cantante Anuel AA en el mismo estadio.

La duda respecto de la localía cobraba un rol relevante, considerando que es uno de los tres partidos en casa que le queda al elenco rojo, en plena pelea por evitar el descenso.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, ante esta contingencia, Unión Española acordó con Huachipato adelantar el partido para el sábado 11 de octubre, a falta de que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorice dicha fecha.

Al margen de este tema, Unión Española deberá tener atención con cómo quede el pasto del Santa Laura tras el concierto de Anuel AA, teniendo espacio hasta el fin de semana del 9 de noviembre, cuando recibirán a Colo Colo, para recuperar al máximo posible el césped.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad