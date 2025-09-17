Unión Española adelantará su próximo partido en el Campeonato Nacional 2025 para evitar problemas por un concierto / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El Campeonato Nacional 2025 reanudará su actividad formalmente a mediados de octubre, tras la disputa del Mundial Sub 20, al margen de algunos juegos pendientes que se desarrollarán en los próximos días.

En relación con aquella agenda, el medio partidario Independencia Hispana encendió las alertas respecto al próximo duelo de local de Unión Española.

Todo porque el fin de semana en que tienen que recibir a Huachipato en el Santa Laura, el sábado 18 de octubre está agendado el concierto del cantante Anuel AA en el mismo estadio.

La duda respecto de la localía cobraba un rol relevante, considerando que es uno de los tres partidos en casa que le queda al elenco rojo, en plena pelea por evitar el descenso.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, ante esta contingencia, Unión Española acordó con Huachipato adelantar el partido para el sábado 11 de octubre, a falta de que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorice dicha fecha.

Al margen de este tema, Unión Española deberá tener atención con cómo quede el pasto del Santa Laura tras el concierto de Anuel AA, teniendo espacio hasta el fin de semana del 9 de noviembre, cuando recibirán a Colo Colo, para recuperar al máximo posible el césped.