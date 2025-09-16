Este jueves por la noche, Alianza Lima y la Universidad de Chile jugarán uno de los partidos más atractivos de los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Llave no exenta de polémicas, no solo por la historia que existe entre ambos equipos, sino que además por la forma en que los azules avanzaron a la ronda de los ocho mejores.

Pero para los hinchas universitarios aquello es harina de otro costal. La preocupación de los laicos, es conocer todo lo necesario respecto a su rival de turno, y acá en ADN.cl, te contamos cómo llegó Alianza a este duelo.

El camino largo de Alianza Lima

Fue en febrero del presente año cuando el camino de Alianza comenzó en Paraguay. Por la primera fase de la Copa Libertadores, enfrentó a Nacional y rescató un empate. Luego, ganó 3-1 en Lima para avanzar.

En la fase dos, se topó con el desafió más grande, hasta el momento: se veía las caras con Boca Juniors. Al ‘Xeneize’ lo venció por la cuenta mínima en Perú, pero luego cayó 2-1 en Buenos Aires. Desde los 12 pasos, fueron más efectivos que el equipo de Carlos Palacios de Williams Alarcón.

Ya en la tercera fase tuvo que venir a Chile. Ahí se midió con un Deportes Iquique que daba las primeras señales de la horrible campaña que los tiene al borde de la Primera B. En el Tierra de Campeones ganaron 2-1, para luego ceder un empate en Lima con los ‘Dragones Celestes’.

Instalado en el Grupo D de la Copa Libertadores, Alianza Lima remató tercero con 5 puntos. En su casa, cayó ante Libertad y São Paulo, pero sumó tres puntos ante Talleres. De visita, empató en Brasil y Paraguay, mientras que Argentina cayó.

Buscando meterse en los 8vos de la final de la Copa Sudamericana, enfrentó a Gremio en los Playoffs. Ganó en Lima 2-0, y rescató un empate en Porto Alegre.

Finalmente, en la fiesta de los 16 mejores equipos del continente, se vieron las caras con la Universidad Católica de Ecuador. Ganaron 2-0 en Lima y luego fueron a la casa de los ecuatorianos para volver a vencerlos, esta vez por 2-1.

La campaña de Alianza entre Libertadores y Sudamericana

Copa Libertadores | Fase 1

Nacional 1-1 Alianza

Alianza Alianza 3-1 Nacional

Copa Libertadores | Fase 2

Alianza 1-0 Boca

Boca Boca 1-2 Alianza

Alianza Penales: Boca 4-5 Alianza

Copa Libertadores | Fase 3

Deportes Iquique 1-2 Alianza

Alianza Alianza 1-1 Deportes Iquique

Copa Libertadores | Fase Grupal

Alianza 0-1 Libertad

Libertad São Paulo 2-2 Alianza

Alianza Alianza 3-2 Talleres

Talleres Alianza 0-2 São Paulo

São Paulo Talleres 2-0 Alianza

Alianza Libertad 2-2 Alianza

Copa Sudamericana | Playoffs

Alianza 2-0 Gremio

Gremio Gremio 1-1 Alianza

Copa Sudamericana | 8vos de final

Alianza 2-0 Universidad Católica

Universidad Católica Universidad Católica 1-2 Alianza

