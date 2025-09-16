;

VIDEOS. Tomó el camino largo: así llegó Alianza Lima a los 4tos de final de la Copa Sudamericana

El cuadro peruano comenzó jugando la Fase 1 de la Copa Libertadores, donde entre otros rivales, enfrentó a Deportes Iquique.

Gonzalo Miranda

Así llegó Alianza Lima a los 4tos de final de la Copa Sudamericana

Así llegó Alianza Lima a los 4tos de final de la Copa Sudamericana

Este jueves por la noche, Alianza Lima y la Universidad de Chile jugarán uno de los partidos más atractivos de los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Llave no exenta de polémicas, no solo por la historia que existe entre ambos equipos, sino que además por la forma en que los azules avanzaron a la ronda de los ocho mejores.

Pero para los hinchas universitarios aquello es harina de otro costal. La preocupación de los laicos, es conocer todo lo necesario respecto a su rival de turno, y acá en ADN.cl, te contamos cómo llegó Alianza a este duelo.

El camino largo de Alianza Lima

Fue en febrero del presente año cuando el camino de Alianza comenzó en Paraguay. Por la primera fase de la Copa Libertadores, enfrentó a Nacional y rescató un empate. Luego, ganó 3-1 en Lima para avanzar.

En la fase dos, se topó con el desafió más grande, hasta el momento: se veía las caras con Boca Juniors. Al ‘Xeneize’ lo venció por la cuenta mínima en Perú, pero luego cayó 2-1 en Buenos Aires. Desde los 12 pasos, fueron más efectivos que el equipo de Carlos Palacios de Williams Alarcón.

Ya en la tercera fase tuvo que venir a Chile. Ahí se midió con un Deportes Iquique que daba las primeras señales de la horrible campaña que los tiene al borde de la Primera B. En el Tierra de Campeones ganaron 2-1, para luego ceder un empate en Lima con los ‘Dragones Celestes’.

Instalado en el Grupo D de la Copa Libertadores, Alianza Lima remató tercero con 5 puntos. En su casa, cayó ante Libertad y São Paulo, pero sumó tres puntos ante Talleres. De visita, empató en Brasil y Paraguay, mientras que Argentina cayó.

Buscando meterse en los 8vos de la final de la Copa Sudamericana, enfrentó a Gremio en los Playoffs. Ganó en Lima 2-0, y rescató un empate en Porto Alegre.

Finalmente, en la fiesta de los 16 mejores equipos del continente, se vieron las caras con la Universidad Católica de Ecuador. Ganaron 2-0 en Lima y luego fueron a la casa de los ecuatorianos para volver a vencerlos, esta vez por 2-1.

La campaña de Alianza entre Libertadores y Sudamericana

Copa Libertadores | Fase 1

  • Nacional 1-1 Alianza
  • Alianza 3-1 Nacional

Copa Libertadores | Fase 2

  • Alianza 1-0 Boca
  • Boca 1-2 Alianza
  • Penales: Boca 4-5 Alianza

Copa Libertadores | Fase 3

  • Deportes Iquique 1-2 Alianza
  • Alianza 1-1 Deportes Iquique

Copa Libertadores | Fase Grupal

  • Alianza 0-1 Libertad
  • São Paulo 2-2 Alianza
  • Alianza 3-2 Talleres
  • Alianza 0-2 São Paulo
  • Talleres 2-0 Alianza
  • Libertad 2-2 Alianza

Copa Sudamericana | Playoffs

  • Alianza 2-0 Gremio
  • Gremio 1-1 Alianza

Copa Sudamericana | 8vos de final

  • Alianza 2-0 Universidad Católica
  • Universidad Católica 1-2 Alianza

Alianza Lima vs La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 18 de septiembre

  • 21:30 hrs Alianza Lima vs. Universidad de Chile Estadio Alejandro Villanueva

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad