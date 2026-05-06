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Copa Chile: ANFP confirma programación de las primeras cinco fechas con el ingreso de clubes de Primera División

El torneo copero volverá con un enredado fixture, arrancando en junio desde la tercera jornada. Revisa aquí contra quién juega tu equipo.

Javier Catalán

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO / Leonardo Rubilar

Con el estreno de la Copa de la Liga en este primer semestre de 2026, muchos se preguntaban qué ocurriría con la histórica Copa Chile.

Lo cierto es que el torneo sigue en pie y, de hecho, la ANFP ya programó las primeras fechas para los equipos de Primera División. Cabe recordar que los grupos están compuestos por dos clubes de la máxima categoría y dos de Primera B, con los elencos del ascenso ya habiendo disputado sus respectivos encuentros entre sí.

Ahora será el turno de los equipos de Primera de incorporarse a la competencia. Su estreno será en la tercera fecha, enfrentando a clubes de la B, en partidos que se jugarán entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio.

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Luego se completará la primera jornada, esta vez solo con duelos entre equipos de Primera División, programados entre el martes 23 y el jueves 25 de junio.

Tras aquello, el calendario continuará con la cuarta fecha, que se disputará entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio, nuevamente con cruces entre clubes de distintas divisiones.

Posteriormente llegará la segunda jornada, compuesta exclusivamente por enfrentamientos entre elencos de la Liga de Primera, cuyos partidos se jugarán entre el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio.

La quinta fecha, en tanto, se desarrollará entre el sábado 4 y el lunes 6 de julio, mientras que la programación de la sexta jornada aún no ha sido confirmada.

Así se estrenarán los equipos de Primera División en Copa Chile

Viernes 19 de junio

19:00 horas | Audax Italiano vs. Deportes Santa Cruz | Bicentenario de La Florida

20:00 horas | San Marcos de Arica vs Deportes Limache | Carlos Dittborn

Sábado 20 de junio

12:30 horas | Magallanes vs. Palestino | Municipal de San Bernardo

15:00 horas | Deportes Copiapó vs. Universidad Católica | Luis Valenzuela

15:00 horas | Cobreloa vs. Cobresal | Zorros del Desierto

17:30 horas | Deportes Recoleta vs. Colo Colo | Por confirmar

18:00 horas | Rangers vs. Universidad de Concepción | Bicentenario Iván Azocar

18:00 horas | Curicó Unido vs. Ñublense | Bicentenario La Granja

18:00 horas | Everton vs. San Luis | Sausalito

20:90 horas | Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique | Francisco Sánchez Rumoroso

Domingo 21 de junio

12:30 horas | Huachipato vs. Deportes Puerto Montt | Estadio Huachipato

12:30 horas | Deportes Antofagasta vs Deportes La Serena | Por confirmar

15:00 horas | Deportes Temuco vs. Deportes Concepción | Germán Becker

15:00 horas | Unión La Calera vs. Unión San Felipe | Nicolás Chahuán

17:30 horas | Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers | Estadio Nacional

20:00 horas | O’Higgins vs. Unión Española | Codelco El Teniente

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