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VIDEO. Pudo darle la clasificación a su equipo pero protagonizó el fallo del año: ¡erró sin arquero!

El futbolista alemán tuvo una inmejorable ocasión frente a portería.

Felipe Romo

Pudo darle la clasificación a su equipo pero protagonizó el fallo del año: ¡erró sin arquero!

Toluca de México y Los Angeles FC protagonizan el último duelo de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de la victoria del equipo de la MLS ante los “Diablos” en Estados Unidos.

El club donde militan viejos conocidos del fútbol mundial como Hugo Lloris o Son Heung-Min tuvo una clara ocasión de sentenciar la llave y estirar la ventaja en el global, pero algo insólito ocurrió.

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Denis Bouanga se fue solo hacia la portería de Toluca, pero su definición fue tapada de gran forma por el arquero Luis Manuel García. El rebote quedó para Timothy Tillman, quien elevó su remate de forma increíble.

La hinchada local frente al arco donde ocurrió todo celebró el fallo del futbolista alemán, y el video se hizo rápidamente viral en redes sociales.

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