Iván Zamorano confiesa en qué club europeo no habría jugado y elige al mejor delantero del mundo en la actualidad / NurPhoto

Iván Zamorano estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu para el debut triunfal del Real Madrid en la Champions League 2025-26, este martes.

En la previa del partido que disputó el cuadro madrileño contra el Olympique de Marsella, el exfutbolista chileno fue entrevistado por DAZN y le preguntaron en qué equipo de Europa sería titular actualmente si estuviera activo como jugador.

“Bam Bam” aseguró que podría estar en el once actual del PSG, Inter de Milán, Arsenal, Chelsea, Barcelona y Real Madrid. Sin embargo, confesó que no jugaría en la Juventus. “Ahí también sería titular, pero no querría”, respondió.

En la misma dinámica, el otrora goleador de La Roja se comparó con el ‘9’ del Barça, Robert Lewandowski. “Creo que nos parecemos muchísimo. Si hay algún jugador hoy día que tiene las características mías, creo que es Lewandowski”, señaló.

El mejor delantero del mundo en la actualidad, según Zamorano

Además, Iván Zamorano eligió al mejor delantero del mundo actualmente. En diálogo con DAZN, el chileno escogió al ariete del Real Madrid, Kylian Mbappé, descartando a otros atacantes como Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Vinicius o el mismo Lewandowski, con quien se comparó anteriormente.

