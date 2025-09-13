;

PROGRAMACIÓN. Tras Fiestas Patrias y Mundial Sub 20: así se jugará la jornada 24 del Campeonato Nacional 2025

La Liga de Primera entrará en un largo receso hasta mediados de octubre.

Gonzalo Miranda

El Francisco Sánchez Rumoroso recibirá el partido más importante de la fecha 24

El fútbol chileno, en Primera División, otra vez tendrá que pausarse. Tras dos semanas de detención por las Eliminatorias, la Liga de Primera ahora entrará en un nuevo receso, producto del Mundial Sub 20 a disputarse en nuestro país.

A la espera de la confirmación por parte de la ANFP, la jornada 24 del torneo se disputará el fin de semana del 17 al 19 de octubre, y lo hará con ocho partidazos de alto voltaje.

El duelo más atractivo de todos se jugará en el norte del país. El líder, Coquimbo Unido, buscará seguir con su imparable racha de victorias, pero al frente tendrá a un Colo Colo que buscar cerrar el 2025 lo mejor posible.

Otro de los duelos interesantes, será el que jueguen la Universidad de Chile y Palestino en el Estadio Nacional, así como la visita de la Universidad Católica al Everton de Viña del Mar en el Sausalito.

Fecha 24 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos de la nueva jornada los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

17, 18 y 19 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Palestino | Estadio Nacional
  • Deportes Iquique vs. O’Higgins | Estadio Tierra de Campeones
  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
  • Everton vs. Universidad Católica | Estadio Sausalito
  • Deportes Limache vs. Cobresal | Estadio Bicentenario Lucio Fariña
  • Audax Italiano vs. Unión La Calera | Estadio Bicentenario La Florida
  • Unión Española vs. Huachipato | Estadio Santa Laura U-SEK
  • Deportes La Serena vs. Ñublense | Estadio La Portada

