El Francisco Sánchez Rumoroso recibirá el partido más importante de la fecha 24

El fútbol chileno, en Primera División, otra vez tendrá que pausarse. Tras dos semanas de detención por las Eliminatorias, la Liga de Primera ahora entrará en un nuevo receso, producto del Mundial Sub 20 a disputarse en nuestro país.

A la espera de la confirmación por parte de la ANFP, la jornada 24 del torneo se disputará el fin de semana del 17 al 19 de octubre, y lo hará con ocho partidazos de alto voltaje.

El duelo más atractivo de todos se jugará en el norte del país. El líder, Coquimbo Unido, buscará seguir con su imparable racha de victorias, pero al frente tendrá a un Colo Colo que buscar cerrar el 2025 lo mejor posible.

Otro de los duelos interesantes, será el que jueguen la Universidad de Chile y Palestino en el Estadio Nacional, así como la visita de la Universidad Católica al Everton de Viña del Mar en el Sausalito.

