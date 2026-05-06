;

“Estamos esperanzados de que mi nieto pueda tener una vida normal; ahora deberían darle el alta definitiva”

Hace unos meses, Cristián Castañeda subastó la camiseta que utilizó en Francia 98 para financiar la operación de su nieto en México.

Nicolás Lara Córdova

Elisa Verdejo

Elisa Verdejo

En octubre de 2025, Cristián Castañeda sorprendió al mundo del deporte nacional al anunciar que subastaría la camiseta que utilizó en el Mundial de Francia 1998.

El ex futbolista realizó dicha acción para poder reunir dinero para financiar la operación de su nieto, Facundo, quien sufre de la enfermedad de Hirschsprung. Dicha intervención ocurrió el pasado 3 de febrero en el hospital Ángeles de Puebla en México.

Revisa también:

ADN

Hoy, tres meses después de dicha operación, Cristián Castañeda conversó con Las Últimas Noticias sobre la evolución de su nieto.

“Facundo está en franca recuperación y la operación fue un éxito. Estuvo un mes en México y ahora lo tenemos en la casa. Y lo bueno es que ha podido ir al baño, por lo que estamos muy optimistas y contentos”, comentó el ex futbolista de Universidad de Chile.

Ahora deberían darle el alta de forma definitiva, en los próximos días. Le hemos seguido haciendo algunos tipos de irrigación”, agregó Castañeda.

Al ser consultado sobre la travesía que vivió su hija y su nieto en México, Cristián Castañeda explicó que gracias a Carlos Poblete, ex jugador de la U que está radicado en México, pudieron conseguir un lugar donde hospedar, ya que les prestó un departamento de él.

Sobre el porqué elegir México para operar a Facundo, Castañeda indicó que: “el hospital donde lo intervinieron desarrollaron una técnica especial. En otros lugares también operan, pero nosotros no quisimos correr riesgos”.

“Debemos tener cuidado todos los días, pero ahora, cuando el médico lo diga, podrá hacer una vida normal”, cerró.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad