“Estamos esperanzados de que mi nieto pueda tener una vida normal; ahora deberían darle el alta definitiva”

En octubre de 2025, Cristián Castañeda sorprendió al mundo del deporte nacional al anunciar que subastaría la camiseta que utilizó en el Mundial de Francia 1998.

El ex futbolista realizó dicha acción para poder reunir dinero para financiar la operación de su nieto, Facundo, quien sufre de la enfermedad de Hirschsprung. Dicha intervención ocurrió el pasado 3 de febrero en el hospital Ángeles de Puebla en México.

Hoy, tres meses después de dicha operación, Cristián Castañeda conversó con Las Últimas Noticias sobre la evolución de su nieto.

“Facundo está en franca recuperación y la operación fue un éxito. Estuvo un mes en México y ahora lo tenemos en la casa. Y lo bueno es que ha podido ir al baño, por lo que estamos muy optimistas y contentos”, comentó el ex futbolista de Universidad de Chile.

“Ahora deberían darle el alta de forma definitiva, en los próximos días. Le hemos seguido haciendo algunos tipos de irrigación”, agregó Castañeda.

Al ser consultado sobre la travesía que vivió su hija y su nieto en México, Cristián Castañeda explicó que gracias a Carlos Poblete, ex jugador de la U que está radicado en México, pudieron conseguir un lugar donde hospedar, ya que les prestó un departamento de él.

Sobre el porqué elegir México para operar a Facundo, Castañeda indicó que: “el hospital donde lo intervinieron desarrollaron una técnica especial. En otros lugares también operan, pero nosotros no quisimos correr riesgos”.

“Debemos tener cuidado todos los días, pero ahora, cuando el médico lo diga, podrá hacer una vida normal”, cerró.