VIDEO. Hombre atacó una iglesia en Colombia y quedó todo registrado: “Soy el diablo...”
Las autoridades investigan si el responsable se encontraba bajo los efectos de sustancias.
La iglesia de La Ermita en Cali atravesó momentos de terror por un hombre que ingresó al lugar destruyendo objetos y reliquias religiosas, quien además clamó “ser el diablo”.
Esto fue captado en video por las personas presentes, mientas el responsable de 27 años comenzó a gritar de forma eufórica: “El diablo está acá en Cali, lo tienen en frente. Arrepiéntanse”.
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Un hombre se acercó para intentar detener la escena, pero el asaltante comenzó a arrojar objetos y destruir las esculturas de la iglesia de forma frenética.
La Policia Nacional de Colombia informó que capturó al presunto responsable, afirmando que “se evidencia que esta persona había generado afectaciones a elementos religiosos y alteraba la tranquilidad de los feligreses”.
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