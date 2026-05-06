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VIDEO. Hombre atacó una iglesia en Colombia y quedó todo registrado: “Soy el diablo...”

Las autoridades investigan si el responsable se encontraba bajo los efectos de sustancias.

Felipe Romo

Hombre atacó una iglesia en Colombia y quedó todo registrado: “Soy el diablo...”

La iglesia de La Ermita en Cali atravesó momentos de terror por un hombre que ingresó al lugar destruyendo objetos y reliquias religiosas, quien además clamó “ser el diablo”.

Esto fue captado en video por las personas presentes, mientas el responsable de 27 años comenzó a gritar de forma eufórica: “El diablo está acá en Cali, lo tienen en frente. Arrepiéntanse”.

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Un hombre se acercó para intentar detener la escena, pero el asaltante comenzó a arrojar objetos y destruir las esculturas de la iglesia de forma frenética.

La Policia Nacional de Colombia informó que capturó al presunto responsable, afirmando que “se evidencia que esta persona había generado afectaciones a elementos religiosos y alteraba la tranquilidad de los feligreses”.

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