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Encuentran feto de 40 semanas al interior de un casillero de multitienda en el Mall Plaza Sur

Tras el hallazgo, el trabajo pericial quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Mario Vergara

Encuentran feto de 40 semanas al interior de un casillero de multitienda en el Mall Plaza Sur

Una situación de extrema conmoción se vive durante la jornada de este miércoles en el Mall Plaza Sur, ubicado en la comuna de San Bernardo, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de lo que sería un neonato al interior de un casillero (locker) en la tienda Ripley.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Paz Escobar, se constituyó en el lugar para liderar las primeras diligencias. Por orden del Ministerio Público, el trabajo pericial quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según información de fiscalía, el cuerpo del feto tendría entre 40 o 41 semanas de desarrollo, y estaba “en el sector del establecimiento que se encuentra destinado al uso de trabajadores de dicha tienda”, señalan del ministerio Público.

La data estimada de muerte es de entre tres y cinco días. El informe lo entregará el Servicio Médico Legal que trabajará en hacer la autopsia del feto.

El cuerpo fue encontrado por un trabajador, quien alertado por el fuerte olor que emanaba del casillero “se da cuenta que se encontraba en el interior el cuerpo de este feto en estado de descompuesto”, explica la fiscal Escobar.

La persecutora aclara que “no podemos en este momento producto de las antecedentes que se manejan hasta hasta esta hora, no poder señalar si se trató o no de una trabajadora o trabajador del establecimiento quien habría dejado el cuerpo sin vida”.

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