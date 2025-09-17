;

VIDEO. ‘Cholo’ Simeone se peleó con un hincha de Liverpool y terminó siendo expulsado en la Champions League

El entrenador argentino tuvo una noche para el olvido en Anfield.

Javier Catalán

La terrible historia del Atlético de Madrid de Diego “Cholo” Simeone en la Champions League volvió a sumar un nuevo episodio.

Este miércoles, en su estreno en la fase de liga del torneo internacional europeo, los “colchoneros” cayeron agónicamente frente al Liverpool por 3-2, tras un gol de Virgil Van Dijk en los segundos finales.

Con el cabezazo del central neerlandés, Anfield estalló en euforia y, en medio de las celebraciones, un hincha se enfrascó en una dura disputa con Simeone, lo que obligó a la intervención de la seguridad.

En las imágenes se aprecia cómo los guardias de seguridad frenan al “Cholo”, que se dirigía ofuscado hacia un fanático ubicado en la tribuna. Acto seguido, el técnico da media vuelta y comienza a acusarlo con el cuarto árbitro, señalando que el hincha le levantó el dedo medio en varias ocasiones.

Finalmente, el DT argentino fue expulsado por sus constantes reclamos, cerrando de la peor manera una noche de furia en la Champions League.

