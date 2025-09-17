;

Todos quieren ver el estreno de La Roja: partido inaugural Chile en el Mundial Sub 20 agotó sus entradas

El sábado 27 de septiembre, Chile se medirá ante Nueva Zelanda en el estreno del cita planetaria.

Javier Catalán

Carlos Parra / Comunicaciones FFCH

Carlos Parra / Comunicaciones FFCH

El Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país está cada vez más cerca y, a solo 10 días de la inauguración, la expectación por ver a La Roja de Nicolás Córdova va en aumento.

Tal es el interés por la nueva generación de Chile que las entradas para el primer encuentro ante Nueva Zelanda ya están agotadas, por lo que se espera una verdadera fiesta en el Estadio Nacional.

La selección oceánica, que llega como campeona de su confederación, según información de ADN Deportes, ya está en nuestro país y en los próximos días iniciará los trabajos con la intención de amargarle el estreno al combinado nacional.

Además, pese a no saber aun quienes estarán en el partido definitorio, la final ya está con un 87% de sus localidades vendidas.

Eso sí, las sedes en regiones no han despertado el mismo entusiasmo. Valparaíso solo ha vendido un 7% de sus boletos, mientras que Talca y Rancagua alcanzan apenas un 4% de tickets adquiridos.

