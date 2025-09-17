;

Alianza Lima suma crucial baja a un día de enfrentar a la U de Chile por Copa Sudamericana

Paolo Guerrero dejó la concentración del elenco peruano pese a haber participado de los entrenamientos.

Carlos Madariaga

Alianza Lima suma crucial baja a un día de enfrentar a la U de Chile por Copa Sudamericana

Este miércoles, Alianza Lima desarrolló su último entrenamiento de cara al duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana, ante la U de Chile.

El elenco de Matute contó con todo su equipo en la ida y vuelta del hotel al centro de entrenamiento.

Sin embargo, uno de los integrantes del elenco incaico dejó el recinto deportivo sin la ropa del club.

Se trata de Paolo Guerrero, que según diversos medios peruanos habría presentado una sobrecarga muscular durante la práctica, volviendo a presentar inconvenientes físicos que ya lo habían dejado al margen en siete de los últimos nueve partidos de Alianza Lima.

Así las cosas, el cuadro de Nelson Gorosito sumó una baja de última hora, aun cuando el exseleccionado peruano no asomaba en la formación titular, donde Hernán Barcos ocupará el lugar en el centro del ataque.

