Extienden su racha: Liverpool debuta en la Champions League con una agónica victoria sobre Atlético de Madrid / Europa Press Sports

En uno de los partidos más emocionantes de la jornada inicial de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, Liverpool concretó otra victoria heroica, ahora venciendo en Anfield al Atlético de Madrid.

El comienzo del campeón de la Premier League fue absolutamente explosivo, construyendo la ventaja prácticamente desde los vestuarios.

Liverpool apenas tardó cuatro minutos en abrir la cuenta luego de un afortunado rebote de Andy Robertson.

Luego, a los seis minutos, la gran figura de los “Reds”, Mohamed Salah, puso el 2-0 para los ingleses.

Con la ventaja en el marcador, los locales insistieron en su ritmo arrollador, buscando que su nuevo goleador, el sueco Alexander Isak, pudiera convertir en su primer partido.

Sin embargo, a medida que transcurrió el partido, Atlético de Madrid tuvo un poco más de control del balón y eso le permitió descontar tras una sorpresiva arremetida de Marcos Llorente.

En el segundo tiempo, Liverpool intentó recuperar el manejo del partido y pudo ampliar la diferencia, pero Mohamed Salah estrelló un gran contragolpe en el poste al minuto 65.

Atlético de Madrid insistió con su fórmula, presionando cada vez más la salida “Red”, al punto que, al minuto 81, Marcos Llorente, tras un leve desvío en el talón de Alexis Mac Allister, sorprendió con el 2-2.

Sin embargo, de ahí en más, los hispanos se conformaron con el empate y fueron retrocediendo en el campo, con el elenco inglés encerrando a los de Diego Simeone. Fue así como, finalmente, se dio la tónica de lo que va de temporada para Liverpool, con Virgil Van Dijk anotando en un tiro de esquina en el segundo minuto de descuento.

Así las cosas, los de Arne Slot suman su quinta victoria seguida en la temporada (cuatro en Premier League), donde han sumado todas sus victorias con goles más allá del minuto 80.