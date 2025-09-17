;

VIDEOS. Con un Harry Kane brillante: Bayern Múnich inicia la Champions League con el pie derecho ante un decepcionante Chelsea

El delantero inglés fue un constante dolor de cabeza para la defensa “Blue”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / S. Mellar

Durante la jornada de este miércoles continuó la primera fecha de la fase de liga de la Champions League.

En el Allianz Arena de Berlín, el Bayern Múnich superó por 3-1 al Chelsea y se quedó con sus primeros tres puntos, mostrando una notoria superioridad sobre el equipo inglés.

La apertura de la cuenta llegó desde una jugada preparada, en la que Joshua Kimmich abrió a la derecha para Michael Olise, quien envió un centro raso que complicó a Trevoh Chalobah, que terminó enviando el balón en contra de su propio arco a los 20 minutos.

Revisa también:

ADN

El segundo no tardó en llegar, luego de que Moisés Caicedo cometiera un penal sobre Harry Kane (27′), que el propio delantero inglés transformó en gol.

El descuento del Chelsea apareció de inmediato, tras un contraataque comandado por el propio mediocampista ecuatoriano, que Cole Palmer definió con un remate que venció a Manuel Neuer a los 28 minutos

Ya en el segundo tiempo, el trámite no cambió y el dominio bávaro se mantuvo. Finalmente, la calma en Alemania llegó nuevamente a los 63 minutos gracias a Harry Kane, quien aprovechó una mala salida del Chelsea para sellar el 3-1 definitivo.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad