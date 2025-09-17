VIDEOS. Con un Harry Kane brillante: Bayern Múnich inicia la Champions League con el pie derecho ante un decepcionante Chelsea
El delantero inglés fue un constante dolor de cabeza para la defensa “Blue”.
Durante la jornada de este miércoles continuó la primera fecha de la fase de liga de la Champions League.
En el Allianz Arena de Berlín, el Bayern Múnich superó por 3-1 al Chelsea y se quedó con sus primeros tres puntos, mostrando una notoria superioridad sobre el equipo inglés.
La apertura de la cuenta llegó desde una jugada preparada, en la que Joshua Kimmich abrió a la derecha para Michael Olise, quien envió un centro raso que complicó a Trevoh Chalobah, que terminó enviando el balón en contra de su propio arco a los 20 minutos.
Revisa también:
El segundo no tardó en llegar, luego de que Moisés Caicedo cometiera un penal sobre Harry Kane (27′), que el propio delantero inglés transformó en gol.
El descuento del Chelsea apareció de inmediato, tras un contraataque comandado por el propio mediocampista ecuatoriano, que Cole Palmer definió con un remate que venció a Manuel Neuer a los 28 minutos
Ya en el segundo tiempo, el trámite no cambió y el dominio bávaro se mantuvo. Finalmente, la calma en Alemania llegó nuevamente a los 63 minutos gracias a Harry Kane, quien aprovechó una mala salida del Chelsea para sellar el 3-1 definitivo.