Durante la jornada de este miércoles continuó la primera fecha de la fase de liga de la Champions League.

En el Allianz Arena de Berlín, el Bayern Múnich superó por 3-1 al Chelsea y se quedó con sus primeros tres puntos, mostrando una notoria superioridad sobre el equipo inglés.

La apertura de la cuenta llegó desde una jugada preparada, en la que Joshua Kimmich abrió a la derecha para Michael Olise, quien envió un centro raso que complicó a Trevoh Chalobah, que terminó enviando el balón en contra de su propio arco a los 20 minutos.

¡JUGADA PREPARADA PARA ABRIR EL PARTIDO! Kimmich jugó corto, Olise envió el centro y Chalobah se convirtió en contra el 1-0 de Bayern Múnich ante Chelsea.



El segundo no tardó en llegar, luego de que Moisés Caicedo cometiera un penal sobre Harry Kane (27′), que el propio delantero inglés transformó en gol.

¡¡NO FALLA!! Harry Kane la puso contra un palo y anotó el 2-0 de Bayern Múnich ante Chelsea.



El descuento del Chelsea apareció de inmediato, tras un contraataque comandado por el propio mediocampista ecuatoriano, que Cole Palmer definió con un remate que venció a Manuel Neuer a los 28 minutos

¡DESCONTARON LOS BLUES! Cole Palmer y un zurdazo inatajable para el 1-2 de Chelsea ante Bayern Múnich.



Ya en el segundo tiempo, el trámite no cambió y el dominio bávaro se mantuvo. Finalmente, la calma en Alemania llegó nuevamente a los 63 minutos gracias a Harry Kane, quien aprovechó una mala salida del Chelsea para sellar el 3-1 definitivo.