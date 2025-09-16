Tricel ratifica inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer funciones públicas por cinco años

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó la inhabilidad de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para ejercer cargos públicos durante cinco años.

La medida ratifica el fallo dictado en marzo por el Primer Tribunal Electoral de la región Metropolitana, tras acusaciones por notable abandono de deberes y graves infracciones a la probidad administrativa.

En su resolución, el Tricel sostuvo que “en el actuar de la señora Barriga Guerra se configuran las causales alegadas, por cumplir con los elementos legales de imputabilidad, gravedad y reiteración”.

“Daño significativo en la confianza pública”

Además, el fallo remarcó que “los hechos que se han tenido por acreditados, la falta de adherencia a las recomendaciones de la Contraloría General de la República y el incumplimiento a la normativa de contratación pública, dan cuenta de una gestión desprolija”.

El tribunal concluyó que la gestión de la exalcaldesa generó “un daño significativo en la confianza pública y afectó gravemente la gestión municipal”.

Cabe recordar que la causa se originó en 2020, cuando se presentó un requerimiento acusando perjuicios a las arcas fiscales, abandono en la administración de SMAPA, faltas a la probidad y uso abusivo de la imagen de la autoridad comunal.