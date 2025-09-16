Joven de 17 años recibe disparo en el tobillo: no quiso denunciar el hecho en Lota, región del BioBío
La víctima fue trasladada al hospital local. Carabineros informó al Ministerio Público y la investigación quedó a cargo de la SIP.
Un joven de 17 años fue baleado en el tobillo en Lota, región del BioBío, y permanece con heridas de mediana gravedad.
El hecho ocurrió en circunstancias que aún se investigan, y la víctima decidió no formalizar una denuncia ante Carabineros, pese a no tener antecedentes policiales.
Según Radio Bio Bío, la policía entregó los antecedentes recabados al Ministerio Público, y la investigación quedó en manos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Tercera Comisaría.
Hasta el momento no se registran detenidos por el ataque, y se desconocen las motivaciones detrás del hecho.
El adolescente fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica por la herida a la altura del tobillo. Las diligencias continúan para esclarecer los detalles del incidente.