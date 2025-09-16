;

Joven de 17 años recibe disparo en el tobillo: no quiso denunciar el hecho en Lota, región del BioBío

La víctima fue trasladada al hospital local. Carabineros informó al Ministerio Público y la investigación quedó a cargo de la SIP.

Martín Neut

13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO Una balacera termina con doble homicidio en canchas de de club deportivo Juventudes San Martín en Colina La brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO Una balacera termina con doble homicidio en canchas de de club deportivo Juventudes San Martín en Colina La brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Un joven de 17 años fue baleado en el tobillo en Lota, región del BioBío, y permanece con heridas de mediana gravedad.

El hecho ocurrió en circunstancias que aún se investigan, y la víctima decidió no formalizar una denuncia ante Carabineros, pese a no tener antecedentes policiales.

Revisa también:

ADN

Según Radio Bio Bío, la policía entregó los antecedentes recabados al Ministerio Público, y la investigación quedó en manos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Tercera Comisaría.

Hasta el momento no se registran detenidos por el ataque, y se desconocen las motivaciones detrás del hecho.

El adolescente fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica por la herida a la altura del tobillo. Las diligencias continúan para esclarecer los detalles del incidente.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad