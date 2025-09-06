;

Ahora es influencer de pymes: así es la vida de Cathy Barriga con arresto domiciliario

La exalcaldesa de Maipú, cumpliendo arresto domiciliario nocturno, realiza promociones de productos y servicios para pequeñas empresas, algunas a cambio de canjes.

Verónica Villalobos

Ahora es influencer de pymes: así es la vida de Cathy Barriga con arresto domiciliario

Santiago

Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, ha retomado su actividad pública a través de redes sociales, donde se ha mostrado como influencer de pymes.

La figura política, que desde abril cumple con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, no había hecho apariciones públicas desde hace meses.

Revisa también

ADN

Desde su regreso, Barriga ha promovido productos y servicios de pequeñas empresas, incluyendo supermercados, tiendas de artículos de belleza y alimentos.

Algunas de estas colaboraciones se realizaron a cambio de productos, mientras que otras podrían implicar una remuneración económica que, según estimaciones del mercado, puede oscilar entre 500 y 700 mil pesos por historia de Instagram.

Aunque Only Fama intentó obtener declaraciones de la exalcaldesa, no entregó comentarios sobre su rol como influencer ni sobre su situación económica. No obstante, desde una marca de artículos infantiles confirmaron que la colaboración se realizó mediante canje, sin pago en dinero.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad