Ahora es influencer de pymes: así es la vida de Cathy Barriga con arresto domiciliario
La exalcaldesa de Maipú, cumpliendo arresto domiciliario nocturno, realiza promociones de productos y servicios para pequeñas empresas, algunas a cambio de canjes.
Santiago
Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, ha retomado su actividad pública a través de redes sociales, donde se ha mostrado como influencer de pymes.
La figura política, que desde abril cumple con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, no había hecho apariciones públicas desde hace meses.
Revisa también
Desde su regreso, Barriga ha promovido productos y servicios de pequeñas empresas, incluyendo supermercados, tiendas de artículos de belleza y alimentos.
Algunas de estas colaboraciones se realizaron a cambio de productos, mientras que otras podrían implicar una remuneración económica que, según estimaciones del mercado, puede oscilar entre 500 y 700 mil pesos por historia de Instagram.
Aunque Only Fama intentó obtener declaraciones de la exalcaldesa, no entregó comentarios sobre su rol como influencer ni sobre su situación económica. No obstante, desde una marca de artículos infantiles confirmaron que la colaboración se realizó mediante canje, sin pago en dinero.