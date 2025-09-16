;

Actor Jaime Vadell es reconocido con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

El porteño es una figura clave de la cultura chilena, marcando la escena teatral y audiovisual con creatividad, innovación y compromiso social.

Martín Neut

Jaime Vadell

Jaime Vadell / Sebastian Beltran Gaete

El actor chileno Jaime Vadell fue reconocido con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025.

El logro es el máximo galardón que entrega el Estado a quienes destacan por su aporte a la cultura y las artes del país.

Con más de seis décadas de carrera en teatro, cine y televisión, Vadell ha marcado un hito en la escena nacional por su creatividad, innovación y compromiso social.

Nacido en Valparaíso en 1935, su trayectoria incluye la fundación y dirección artística de Teatro La Feria, espacio que revolucionó el teatro chileno por su independencia creativa y capacidad de convocatoria.

El jurado que decidió otorgarle el premio estuvo compuesto por representantes del Ministerio de las Culturas, universidades y la Academia Chilena de Bellas Artes, destacando su contribución al desarrollo cultural y artístico del país.

