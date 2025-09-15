;

Tricel impugna candidatura: Ximena Rincón no podrá competir por un tercer periodo senatorial en el Maule

El tribunal acogió la impugnación presentada por el oficialismo y la DC, aplicando el límite constitucional de dos periodos consecutivos.

Mario Vergara

Diana Copa

Ximena Rincón no podrá competir por un tercer periodo senatorial en el Maule

Ximena Rincón no podrá competir por un tercer periodo senatorial en el Maule

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó la candidatura senatorial de Ximena Rincón (Demócratas) por la Región del Maule, tras la impugnación presentada por el oficialismo y la Democracia Cristiana. La decisión marca un precedente en materia electoral, al aplicar los límites establecidos en la Constitución para las reelecciones parlamentarias.

En la sentencia se lee que “por estas consideraciones y normas legales citadas, se acoge la reclamación deducida por el Partido Radical de Chile, Partido Liberal de Chile, Partido Frente Amplio, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista de Chile y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución O-N°0407, dictada por el Servicio Electoral el 29 de agosto de 2025, en tanto aceptó la candidatura a senadora, por la Región del Maule, de doña Ximena Rincón González“.

La audiencia, realizada este viernes, enfrentó a los abogados Arturo Fermandois y Gabriel Osorio, ambos con experiencia previa en litigios de alto perfil en el Tricel. Fermandois representó a la senadora Rincón, mientras que Osorio defendió la postura de quienes solicitaron la impugnación, argumentando que la Constitución establece un máximo de dos periodos consecutivos para los senadores.

Durante su exposición, Fermandois cuestionó el criterio utilizado por los requirentes, calificándolo como una “teoría inédita sobre el cómputo de plazos jamás aplicada en Chile”. El abogado constitucionalista sostuvo que la interpretación del oficialismo no tiene sustento jurídico ni respaldo constitucional, al proponer un nuevo criterio para calcular los periodos parlamentarios.

Con esto, Rincón queda fuera de la contienda para las elecciones parlamentarias de este año, lo que significará un golpe para el partido Demócratas, que había apostado por su liderazgo en la región.

