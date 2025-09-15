Este lunes, Los Tenores expusieron una insólita situación que ocurrió tras el partido que disputaron Unión Española y Audax Italiano el pasado sábado, duelo que ganaron los “itálicos” por 4-3.

A raíz de los incidentes que protagonizaron algunos hinchas “hispanos” en el Estadio Santa Laura, el periodista de ADN Deportes, Víctor Cruces, reveló que una persona adulta le arrojó un sandwich de mechada a Eduardo Vargas.

La situación ocurrió cuando el delantero de Audax iba a tomar posición en la cancha para ser entrevistado por TNT Sports luego del partido. Por culpa del sujeto que lanzó la comida, “Turboman” fue retirado del campo de juego y no pudo conversar con la transmisión oficial.

“Cuando salimos de la caseta, se nos acercó gente de Unión Española y nos dijeron que algunas personas encararon al tipo que lanzó la mechada, porque había niños en el lugar. ‘A mí me da lo mismo, hago lo que quiero’, dijo el tipo. Nadie de la seguridad de Unión vino a llevarse al tipo que cometió esa ordinariez”, agregó Víctor Cruces.