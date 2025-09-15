Fernando Ortiz tendrá tarea: la larga lista de bajas de Colo Colo para enfrentar a Iquique por el Campeonato Nacional / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Tras perder la final de la Supercopa ante la U, lo que viene para Colo Colo es enfrentar a Deportes Iquique por la fecha 23 del Campeonato Nacional, partido donde los albos buscarán los 3 puntos para acercarse a los puestos de copas internacionales.

Sin embargo, para dicho encuentro, el “Cacique” cuenta con una larga lista de bajas, partiendo por Esteban Pavez y Sebastián Vegas, quienes no jugarán ante los “Dragones Celestes” por estar suspendidos.

Tampoco estarán Alexander Oroz, Óscar Opazo y Alan Saldivia, quienes sufrieron lesiones y fueron intervenidos quirúrgicamente. En el caso de los dos primeros, tendrán un largo proceso de recuperación, mientras que Saldivia podría volver a jugar en un mes más.

Las últimas dos bajas que sumaría Colo Colo son las de Javier Correa y Jonathan Villagra. Por problemas físicos, ambos jugadores fueron reemplazados durante el primer tiempo del partido contra la U por la Supercopa.

“Javier Correa tuvo un piquete y cree que se desgarró, ojalá no sea así. Y Jonathan Villagra quería seguir jugando, pero no estaba en las condiciones correctas para seguir”, señaló el técnico albo, Fernando Ortiz, sobre la situación del delantero y del defensa tras la Supercopa.