Unión Española sufrió este sábado una dolorosa derrota por 3-4 ante Audax Italiano, en un increíble partido válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025 y que se disputó en el estadio Santa Laura.

En un clásico de colonos repleto de goles, el equipo de Miguel Ramírez estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no pudo sostener su ventaja y terminó dejando escapar la victoria en los descuentos para la alegría de los “Itálicos”.

El compromiso, eso sí, no estuvo exento de polémicas. Los ánimos entre ambos planteles terminaron caldeados y el árbitro Diego Flores expulsó a varios futbolistas postpartido.

Además, imágenes de ADN Deportes captaron a hinchas de Unión Española lanzando objetos contundentes a los fanáticos de Audax Italiano ubicados en la galería norte del recinto de Independencia.

En el momento de los incidentes, la voz del estadio Santa Laura le pidió a la parcialidad itálica abandonar el reducto inmediatamente a través de los altoparlantes.