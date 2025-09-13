;

VIDEO. Hinchas de Unión Española protagonizan incidentes en el Santa Laura tras agónica caída ante Audax Italiano

Imágenes de ADN Deportes captaron a hinchas hispanos lanzando objetos contundentes a los fanáticos itálicos ubicados en la galería norte del recinto de Independencia.

Bastián Lizama

Álvaro Choupay

ADN Radio

ADN Radio

Unión Española sufrió este sábado una dolorosa derrota por 3-4 ante Audax Italiano, en un increíble partido válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025 y que se disputó en el estadio Santa Laura.

En un clásico de colonos repleto de goles, el equipo de Miguel Ramírez estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no pudo sostener su ventaja y terminó dejando escapar la victoria en los descuentos para la alegría de los “Itálicos”.

Revisa también:

ADN

El compromiso, eso sí, no estuvo exento de polémicas. Los ánimos entre ambos planteles terminaron caldeados y el árbitro Diego Flores expulsó a varios futbolistas postpartido.

Además, imágenes de ADN Deportes captaron a hinchas de Unión Española lanzando objetos contundentes a los fanáticos de Audax Italiano ubicados en la galería norte del recinto de Independencia.

En el momento de los incidentes, la voz del estadio Santa Laura le pidió a la parcialidad itálica abandonar el reducto inmediatamente a través de los altoparlantes.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad