Fondas en el Parque O’Higgins: ¿Cómo estarán los precios en estas Fiestas Patrias 2025? / VICTOR HUENANTE

Uno de los puntos neurálgicos de las Fiestas Patrias 2025 en Chile es el Parque O’Higgins. Es difícil imaginar las jornadas de celebración sin que inmediatamente vengan a la mente las tradicionales fondas del amplio recinto al aire libre en la ciudad de Santiago.

De hecho, la inauguración oficial será este martes 16 de septiembre a las 20:00 horas y se podrá asistir hasta el domingo 21.

Además, algunos de los artistas que dirán presente son Amar Azul, Leo Rey, Los Viking 5, Zúmbale Primo, Los Charros del Lumaco y Los Vásquez, por solo mencionar una parte de la parrilla.

Así serán los precios en las fondas del Parque O’Higgins

En la previa al evento LUN realizó un sondeo para conocer los valores en algunas de las fondas habilitadas.

¿El resultado? Fue el siguiente:

Fonda “El Rey de la Chicha”

- Terremoto (medio litro): $5.000

- Chicha (medio litro): $5.000

Fonda “La Grandiosa Bertita”

- Parrillada al plato (lomo, chuleta, prieta, longaniza): $77.000

- Anticuchos: Vacuno: $6.000 | Cerdo: $4.000

- Terremoto: $5.000

- Chicha (por litro): $5.000

Fonda “Doña Victoria”

- Parrilladas para seis personas (incluye lomo, prieta, cerdo y botella de vino): $89.000

- Anticuchos (varían según tamaño): de $8.000 a $18.000

Fonda “Don Carmelo”

- Empanadas: $4.000 a $5.000

- Cazuela o consomé para tres personas: $42.000

- Cazuela o consomé para cuatro personas: $50.000

- Anticuchos de lomo: de $8.000 a $10.000