5 trucos para no subir de peso en Fiestas Patrias, según nutricionistas

Un sinónimo inamovible de las Fiestas Patrias 2025 en Chile será la comida típica, que no puede faltar en ninguna conmemoración, sin importar si se trata de una celebración en casa o en las fondas.

Claro que, al igual que es fácil conseguir un bocado, también puede ser sencillo excederse y comer mucho más de la cuenta, sin considerar cuánto necesita realmente el cuerpo durante la jornada.

No es sorpresa para nadie: las preparaciones de septiembre, aunque deliciosas, pueden resultar altamente calóricas.

Según Youmi Paz, doctora en Nutrición, el consumo desmedido: “favorece el aumento de peso y el riesgo de enfermedades asociadas como la hipertensión, la obesidad y las alteraciones en los niveles de glucosa".

La experta entrega cifras. “Una empanada puede aportar hasta 600 calorías; un choripán, 400 calorías; y un vaso de ‘terremoto’, 450 calorías“, detalla.

Pero ojo, Perla Valenzuela, nutricionista y académica de la Universidad Andrés Bello, dice que: “no se trata de privarse, sino de mantener un equilibrio”.

Cinco consejos claves para no descuidarse son :

Alternar platos tradicionales y opciones más ligeras: Combinar preparaciones contundentes, como una empanada o un asado, con ensaladas frescas, verduras a la parrilla o guarniciones livianas. Mantener una buen hidratación: beber el agua suficiente y reducir el consumo de bebidas alcohólicas o azucaradas. Comer de manera equilibrada durante todo el día: No es buen día “guarda hambre”, pero sí mantener horarios regulares para la ingesta. Aprovechar el cambio de estación: Paz dice que la primavera ofrece una mayor variedad de frutas y verduras de temporada, y añadir este tipo de alimentos a la “dieta dieciochera” aporta fibra, vitaminas y minerales esenciales para el bienestar general. Mantener activo: “Aprovecha los días libres para moverte. Bailar cueca, caminar o jugar en familia son formas entretenidas de mantenerse activo y compensar los excesos calóricos”, destaca Valenzuela.

“Al final, los hábitos saludables no son enemigos de las celebraciones, sino aliados para poder vivirlas plenamente y sin culpas”, plantea Natalia de la Horra, nutricionista y vocera de Sportlife.

“El secreto está en comer despacio, disfrutar de cada sabor y escuchar al cuerpo”, agrega.