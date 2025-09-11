;

5 trucos para no subir de peso en Fiestas Patrias, según nutricionistas

“No se trata de privarse, sino de mantener un equilibrio”, señala una experta.

Javier Méndez

5 trucos para no subir de peso en Fiestas Patrias, según nutricionistas

Un sinónimo inamovible de las Fiestas Patrias 2025 en Chile será la comida típica, que no puede faltar en ninguna conmemoración, sin importar si se trata de una celebración en casa o en las fondas.

Claro que, al igual que es fácil conseguir un bocado, también puede ser sencillo excederse y comer mucho más de la cuenta, sin considerar cuánto necesita realmente el cuerpo durante la jornada.

No es sorpresa para nadie: las preparaciones de septiembre, aunque deliciosas, pueden resultar altamente calóricas.

Revisa también:

ADN

Según Youmi Paz, doctora en Nutrición, el consumo desmedido: “favorece el aumento de peso y el riesgo de enfermedades asociadas como la hipertensión, la obesidad y las alteraciones en los niveles de glucosa".

La experta entrega cifras. “Una empanada puede aportar hasta 600 calorías; un choripán, 400 calorías; y un vaso de ‘terremoto’, 450 calorías“, detalla.

Pero ojo, Perla Valenzuela, nutricionista y académica de la Universidad Andrés Bello, dice que: “no se trata de privarse, sino de mantener un equilibrio”.

Cinco consejos claves para no descuidarse son:

  1. Alternar platos tradicionales y opciones más ligeras: Combinar preparaciones contundentes, como una empanada o un asado, con ensaladas frescas, verduras a la parrilla o guarniciones livianas.
  2. Mantener una buen hidratación: beber el agua suficiente y reducir el consumo de bebidas alcohólicas o azucaradas.
  3. Comer de manera equilibrada durante todo el día: No es buen día “guarda hambre”, pero sí mantener horarios regulares para la ingesta.
  4. Aprovechar el cambio de estación: Paz dice que la primavera ofrece una mayor variedad de frutas y verduras de temporada, y añadir este tipo de alimentos a la “dieta dieciochera” aporta fibra, vitaminas y minerales esenciales para el bienestar general.
  5. Mantener activo: “Aprovecha los días libres para moverte. Bailar cueca, caminar o jugar en familia son formas entretenidas de mantenerse activo y compensar los excesos calóricos”, destaca Valenzuela.

“Al final, los hábitos saludables no son enemigos de las celebraciones, sino aliados para poder vivirlas plenamente y sin culpas”, plantea Natalia de la Horra, nutricionista y vocera de Sportlife.

El secreto está en comer despacio, disfrutar de cada sabor y escuchar al cuerpo”, agrega.

ADN

VICTOR HUENANTE

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad