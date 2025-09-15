;

Lluvia en Santiago durante Fiestas Patrias: qué día caerán precipitaciones y cuántos milímetros se esperan

Revisa aquí la actualización del pronóstico del tiempo para la región Metropolitana.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago durante Fiestas Patrias: qué día caerán precipitaciones y cuántos milímetros se esperan / Diego Martin

Esta semana de Fiestas Patrias 2025 en Chile traerá cambios en las condiciones meteorológicas para varias zonas del país.

Según el pronóstico del tiempo, se esperan lluvias en distintas regiones, incluso en la zona centro y, en particular, en la región Metropolitana. Eso sí, las gotas se harán esperar.

“Mantenemos prácticamente lo que hemos dicho desde un principio: que no hay lluvia 17, 18 y 19″, dijo en TVN el meteorólogo Iván Torres.

De hecho, la ciudad de la RM tendrá temperaturas bastante agradables durante gran parte de la celebración.

¿Cuándo llueve en Santiago? La “jornada clave” en las Fiestas Patrias

El arribo de un nuevo sistema frontal, que primero pasará por el sur de Chile, alcanzará a Santiago.

Este sistema finalmente va a aislarse en la parte trasera y va a transformarse en un núcleo en altura, DANA o baja segregada”, precisó Torres en su actualización más reciente.

(Eso) es lo que va a afectar el día 20, el sábado, acá a la capital (...) se esperan precipitaciones, pero es un núcleo frío y eso afecta normalmente a la cordillera. Se esperan precipitaciones aisladas, poca cosa", aseguró el experto.

En detalle, las gotas podrían decir presente en el sector precordillera y la zona sur de Santiago. “Algunas comunas podrían tener unos chubascos muy débiles (...) de mojar, va a mojar igual, pero de todas maneras estamos hablando de algunos milímetros: dos o cuatro mm”, estimó.

Las precipitaciones también podrían decir presente durante las primeras horas del domingo 21 de septiembre.

