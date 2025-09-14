;

VIDEOS. “¿Por qué no estaban con los chilenos?”: Hinchas de Independiente desatan nuevo caos en Avellaneda

Tras la derrota ante Banfield, un grupo de barristas del “Rojo” intentó ingresar a la fuerza a uno de los sectores del estadio para encarar a la dirigencia, pero los guardias impidieron su acceso.

Bastián Lizama

Independiente atraviesa una profunda crisis deportiva y dirigencial. La eliminación de la Copa Sudamericana, tras el fallo de la Conmebol por los graves incidentes ocurridos en el partido ante Universidad de Chile, significó un duro golpe para el “Rojo”.

Como si no fuera suficiente, el cuadro de Avellaneda volvió a caer este sábado en el torneo local ante Banfield, derrota con la que acumuló su noveno partido sin conocer de victorias y derivó en la renuncia del técnico Julio Vaccari.

El complejo momento que atraviesa el club argentino colmó la paciencia de los hinchas, quienes intentaron ingresar a la fuerza a uno de los sectores del Estadio Libertadores de América para encarar a la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti.

De acuerdo a lo detallado por TyC Sports, los simpatizantes intentaron romper la seguridad perimetral para acceder al hall central del recinto, pero los guardias reaccionaron a tiempo e impidieron su acceso.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y no pasaron desapercibidas para los hinchas de la U. Esto porque se escuchó a barritas de Independiente gritarle a la seguridad: “¿Por qué no estaban con los chilenos?", reprochando que en el duelo ante los azules no actuaran de la misma forma.

