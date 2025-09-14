Rival de La Roja en el Mundial Sub 20 llega a Chile tras maratónico viaje: “26 horas de vuelo”

A menos de dos semanas para el inicio del Mundial Sub 20 de Chile 2025, la selección de Egipto arribó a nuestro país para preparar su debut en el certamen planetario, donde compartirá el Grupo A junto a La Roja, Nueva Zelanda y Japón.

A través de redes sociales, la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) comunicó que “la Selección Nacional Sub-20 acaba de llegar a Chile para realizar una concentración a puerta cerrada de preparación para el Mundial, tras un vuelo de aproximadamente 26 horas”.

“El vuelo incluyó una escala de 7 horas en Turquía. La selección Sub-20 jugará dos partidos amistosos los días 18 y 21 de septiembre antes del inicio de la fase de grupos, que incluye a Chile, el país anfitrión, Japón y Nueva Zelanda”, detallaron.

Además, la EFA consignó que “Maher El Mahdi, Embajador de Egipto en Chile, confirmó la disposición de la embajada egipcia para recibir a la delegación de la selección nacional de fútbol sub-20 de Egipto en preparación para la fase final de la Copa Mundial que se celebrará allí del 27 de septiembre al 19 de octubre".

“El embajador egipcio agregó que el clima en Chile es maravilloso, soleado durante el día y fresco por la noche, y enfatizó que la embajada egipcia en Chile se ha comunicado con el Ministerio de Deportes allí y ha completado todos los procedimientos relacionados con la recepción de la delegación en Santiago", agregaron.

El debut de Egipto en el Mundial Sub 20 será ante su similar de Japón. Dicho partido está programado para el 27 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Nacional por la primera fecha del Grupo A.

Luego, el combinado egipcio enfrentará a Nueva Zelanda (30/09) y cerrará su participación en la fase grupal ante Chile, el 3 de octubre en el mismo recinto de Ñuñoa.