Inminente caída de otro DT en el fútbol chileno: “Mi cargo está a disposición, los resultados mandan”

Esteban Valencia tiene las horas contadas como técnico de Deportes Temuco. Tras la derrota por 2-0 que sufrió ante Magallanes, el “Pije” acumuló ocho partidos sin ganar en la Primera B y todo indica que el DT dejará su cargo al mando del equipo de la Región de la Araucanía.

Así lo hizo saber el propio estratega nacional, quien habló en conferencia después del partido en San Bernardo y dejó a entrever su inminente salida: "Estamos conversando lo que se va a hacer estos días, en reunión con Marcelo (Salas), con Raúl (Jelves) con Roberto (Rojas) que son las cabezas de lo que es el club y no tenga duda de que se va a tomar la mejor decisión".

“Si esa decisión conlleva que yo tenga que salir de este lugar y volver a mi rol, no tengan dudas que uno siempre la va a respetar”, agregó Valencia.

Sobre su continuidad, reconoció que “eso se va a evaluar, obviamente está todo ahí. Uno siempre quiere lo mejor para el equipo y para el club también. Si uno cree que a lo mejor ya no le encontró respuesta, no tenga ninguna duda que en esa conversación con los directivos, vamos a buscar lo mejor para el equipo”.

“Mi cargo está a disposición, yo soy un empleado del club, soy feliz con el trabajo que uno hace en el día a día pero entiendo, los resultados mandan. Llevamos siete partidos donde no hemos podido ganar, es mucho para un equipo como Temuco", añadió.

La reacción de Marcelo Salas

Por otro lado, el presidente de Deportes Temuco reconoció que el cambio de técnico en Deportes Temuco es inminente: “Más tarde tendremos que darle vuelta a varias cosas, esperamos que sea todo para mejor, o sea, que si llega alguien nuevo al club le saque rendimiento a los jugadores y podamos en las últimas fechas que nos quedan“.

“Sin duda creemos y en lo personal creo que tiene que haber un cambio”, complementó el “Matador”, además de abordar la búsqueda de un eventual reemplazante para Valencia.

“Es difícil, quedan pocas fechas también, tenemos que ver, han aparecido algunos nombres. Tenemos que ver si hay disponible como para que se haga cargo y pueda remontar un poco y remecer al equipo. Los jugadores también tienen que darse cuenta que son responsables del momento”, apuntó.

Por último, Salas indicó que “hay un par de nombres que creo que podrían ayudarnos en este momento y un par de llamadas quizá más tarde para ver la disponibilidad de ellos para asumir en este momento”.