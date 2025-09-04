;

VIDEO. Conmebol clasifica a la U de Chile a cuartos de final de la Copa Sudamericana: los azules purgarán siete partidos internacionales en casa sin público

El ente rector del fútbol sudamericano descalificó a Independiente y también lo castigó con encuentros continentales a puertas cerradas.

Gonzalo Miranda

Carlos Madariaga

Conmebol clasifica a la U de Chile a cuartos de final de la Copa Sudamericana: los azules purgarán siete partidos internacionales en casa sin público

Conmebol clasifica a la U de Chile a cuartos de final de la Copa Sudamericana: los azules purgarán siete partidos internacionales en casa sin público / ALEJANDRO PAGNI

Este jueves, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol confirmó las duras sanciones para Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.

Tras las dantescas imágenes que quedaron en el partido entre argentinos y azules, la orgánica terminó sancionando a los dos equipos, pese a lo desproporcionado de actuar de una y otra barra.

Revisa también:

ADN

Al respecto, son los azules los que sacan más “cuentas alegres”, pues la orgánica optó por descalificar al elenco de Avellaneda, aunque dicha sanción no les impedirá jugar futuras competencias continentales.

Es más, el “Rojo” deberá jugar siete partidos de visitante sin hinchas en sus tribunas, además de pagar 250.000 dólares en multa por la serie de incumplimientos.

La U de Chile avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, pero pagando un alto precio.

Esto, pues Conmebol sancionó al cuadro azul con siete partidos de local a puertas cerradas y los próximos siete como visitante sin hinchas del club, además del pago de una multa de 270.000 dólares.

Cabe destacar que los castigos son apelables en un plazo de siete días a contar de hoy jueves.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad