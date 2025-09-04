Conmebol clasifica a la U de Chile a cuartos de final de la Copa Sudamericana: los azules purgarán siete partidos internacionales en casa sin público / ALEJANDRO PAGNI

Este jueves, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol confirmó las duras sanciones para Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.

Tras las dantescas imágenes que quedaron en el partido entre argentinos y azules, la orgánica terminó sancionando a los dos equipos, pese a lo desproporcionado de actuar de una y otra barra.

Al respecto, son los azules los que sacan más “cuentas alegres”, pues la orgánica optó por descalificar al elenco de Avellaneda, aunque dicha sanción no les impedirá jugar futuras competencias continentales.

Es más, el “Rojo” deberá jugar siete partidos de visitante sin hinchas en sus tribunas, además de pagar 250.000 dólares en multa por la serie de incumplimientos.

La U de Chile avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, pero pagando un alto precio.

Esto, pues Conmebol sancionó al cuadro azul con siete partidos de local a puertas cerradas y los próximos siete como visitante sin hinchas del club, además del pago de una multa de 270.000 dólares.

Cabe destacar que los castigos son apelables en un plazo de siete días a contar de hoy jueves.